Nahouri/Infrastructure : La route nationale n°25 en état de dégradation avancée

Pô, 1 sept. 2025 (AIB)-La route nationale n°25 (axe Neboun-Pô) est dans un état de dégradation avancée, suite aux pluies enregistrées ces derniers temps, rendant le trafic difficile, a constaté l’AIB.

La pluviométrie enregistrée ces derniers temps, a dégradé la route nationale n°25 (axe Neboun-Pô), rendant la circulation difficile obligeant les usagers à faire des déviations.

L’ex-conseiller municipal, Arzouma Nacro, du village de Vrou, riverain de la nationale 25, de la commune de Bieha, province de la Sissilli, a indiqué que si rien n’est fait plusieurs infrastructures de franchissement vont céder.

Il a cité les ponts de Vrou, Koumbo-Laponé, dans la Sissilli et Sougbaré, dans le Ziro.

« Nous avons mobilisé les populations pour réparer certains endroits de la voie qui ne tenaient qu’à un bout de fil », a soutenu M. Nacro.

Même son de cloche pour l’ex-conseiller municipal de Koumbo, commune de Bieha, Bazouma Nacro.

« Les nids de poules sont devenus des grands trous béants au milieu de la voie obligeant les usagers à faire des déviations dans les champs pour rejoindre l’autre bout », a ajouté l’ex-conseiller municipal de Koumbo.

En rappel, la route nationale n°25, relie trois régions à savoir la région de Nando (Sissilli, Ziro), du Nazinon (Guiaro, Pô, Tîébélé, Zecco et Ziou) et du Nakambé (Zabré).

Son bitumage a fait l’objet de doléance des populations à chaque rencontre des forces vives des différentes localités qu’elle traverse.

Agence d’information du Burkina

