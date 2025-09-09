BURKINA-KOOSIN-CLOTURE-IMMERSION-PATRIOTIQUE

Koosin/Immersion patriotique : Le Haut-commissaire Noufo Dembélé salue l’engagement des encadreurs durant la formation

Nouna, 9 sept. 2025 (AIB)- Le Haut-commissaire de la province de la Koosin, Noufo Dembelé, a présidé, ce mardi 09 septembre 2025 à Nouna, la cérémonie de clôture de l’immersion patriotique des élèves issus de la première promotion de la session de 2025. Il a salué l’engagement des encadreurs pour leur élan de solidarité et leur sacrifice durant tout le mois qu’à durée la formation.

En effet, la province de la Koosin a reçu sa toute première promotion, avec un effectif de 457 bacheliers dont 221 filles et 236 garçons, dont l’âge moyen est de 16 et 22 ans maximum, à la date du 11 août 2025, au lycée provincial.

L’objectif est d’inculquer des valeurs civiques et patriotiques à la jeunesse, afin de leur permettre une prise de conscience pour servir et défendre la patrie.

Conformément au chronogramme national élaboré pour tous les immergés, les jeunes ont bénéficié d’une formation théorique et pratique à travers des conférences, des ateliers, des modules ainsi que la discipline.

Les points essentiels abordés se rapportent entre autres à l’initiative aux valeurs fondamentales et aux symboles de la nation et aux institutions actuelles du Burkina Faso.

Selon le directeur provincial en charge de l’Enseignement secondaire, Karfa Ferdinand Boni, malgré les difficultés rencontrées, l’engagement des immergés, le don de soi et le patriotisme a pris le dessus et les résultats sont probants.

« 30 jours ne suffisent pas pour faire de vous des vrais patriotes, mais suffisent pour allumer en vous la flamme du patriotisme qu’il faut entretenir », a-t-il dit.

M. Boni, les a exhortés à être de bons patriotes et à ne jamais trahir la mère patrie.

Le Haut-commissaire de la province de Koosin, Noufo Dembelé, a d’abord rendu un hommage aux Forces de défense et de sécurité (FDS) et aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), en faisant observer une minute de silence.

Il a ensuite salué l’engagement des encadreurs pour leurs élans de solidarité et leur sacrifice durant tout le mois qu’à durée la formation.

A travers deux poèmes dédiés à l’honneur des vaillants soldats et sur la vie des immergés, Marthe Dembelé, a traduit toute la fierté des immergés à avoir passé dans cet école de la vie.

L’hymne des immergés repris en chœur, a sonné comme un engagement au service de la nation.

La remise symbolique des diplômes aux immergés va leur permettre de s’inscrire dans les universités publiques et privées du Burkina Faso pour les nationaux.

Une parade des immergés a mis fin à la cérémonie de clôture et rendez-vous est pris pour l’année prochaine.

Agence d’information du Burkina

