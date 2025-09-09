Burkina-Clôture-Cérémonie-Immersion-Patriotique

Kadiogo/Immersion Patriotique : Patriotisme, Paix et Intégrité, sont les serments des jeunes bacheliers pour une nation forte et prospère

Ouagadougou, 9 sept. 2025 (AIB)- La première promotion des bacheliers appelés à l’immersion patriotique obligatoire de la région du Kadiogo se sont engagés mardi à Ouagadougou à appliquer les valeurs de patriotisme, d’intégrité et de paix apprises pour construire un Burkina Faso plus fort et résilient.

Les 2000 nouveaux bacheliers ayant pris part à l’immersion patriotique d’un mois dans la région du Kadiogo ont pris le serment, par la voix de leur représentant à :

Vivre et à promouvoir les valeurs de probité, d’intégrité et de solidarité ;

Porter haut les idéaux de paix, d’unité nationale et de responsabilité citoyenne;

Être des bâtisseurs du Burkina Faso de demain:

Être des modèles de discipline de respect et de travail bien fait ;

Rejeter la corruption, la tricherie et tout ce qui nuit à l’intérêt général ;

Être des ambassadeurs des valeurs patriotiques dans les universités, leurs familles, leurs quartiers et dans toute la société.

Agence d’information du Burkina

YOS/LN/bbp