Kadiogo/Immersion Patriotique : Patriotisme, Paix et Intégrité, sont les serments des jeunes bacheliers pour une nation forte et prospère
Ouagadougou, 9 sept. 2025 (AIB)- La première promotion des bacheliers appelés à l’immersion patriotique obligatoire de la région du Kadiogo se sont engagés mardi à Ouagadougou à appliquer les valeurs de patriotisme, d’intégrité et de paix apprises pour construire un Burkina Faso plus fort et résilient.
Les 2000 nouveaux bacheliers ayant pris part à l’immersion patriotique d’un mois dans la région du Kadiogo ont pris le serment, par la voix de leur représentant à :
Vivre et à promouvoir les valeurs de probité, d’intégrité et de solidarité ;
Porter haut les idéaux de paix, d’unité nationale et de responsabilité citoyenne;
Être des bâtisseurs du Burkina Faso de demain:
Être des modèles de discipline de respect et de travail bien fait ;
Rejeter la corruption, la tricherie et tout ce qui nuit à l’intérêt général ;
Être des ambassadeurs des valeurs patriotiques dans les universités, leurs familles, leurs quartiers et dans toute la société.
Agence d’information du Burkina
