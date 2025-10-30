BURKINA-KOOSIN-EDUCATION-CONSEIL-ELECTION

Koosin : Brawé Koné, élu président du conseil d’école de Bonikuy pour un mandat de trois ans

Dokuy, 30 oct. 2025 (AIB)- L’assemblée générale des parents d’élèves de l’école de Bonikuy dans la Circonscription d’éducation de base (CEB) de Dokuy, a élu, ce mercredi 29 octobre 2025, Brawé Koné, président du conseil d’école pour un mandat de trois ans.

Dès huit heures, ce mercredi 29 octobre 2025, l’école de Bonikuy dans la Circonscription d’éducation de base (CEB) de Dokuy, a connu une forte affluence.

Les parents d’élèves, les leaders d’opinions, les responsables coutumiers et religieux ont répondu massivement à l’appel du directeur d’école, Fabrice Bayé, qui les remerciés pour leur présence et leur engagement en faveur des enfants.

Il a ensuite expliqué les raisons du retard constaté dans la mise en place du nouveau bureau du conseil d’école.

Selon M. Bayé, il est nécessaire de consulter les responsables religieux et coutumiers afin de présenter la vision des autorités et de leur expliquer le rôle du conseil d’école dans la gestion des écoles.

Le directeur d’école de Bonikuy, a ensuite procédé à un bref bilan des activités de l’année écoulée en mettant en lumière les acquis ainsi que les défis à relever pour améliorer la qualité de l’éducation.

Après ces différentes interventions, l’élection du conseil d’école a été faite.

Sans grande surprise, Brawé Koné, seul candidat, a été élu à l’unanimité, président dudit conseil pour un mandat de trois ans.

Les autres membres du bureau ont ensuite été désignés sans difficulté et dans un esprit consensuel.

Avant la levée de la séance, les représentants des communautés religieuses et coutumières ont demandé aux participants de soutenir le nouveau bureau exécutif pour le bien de l’école et selon la volonté du chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim Traoré.

Agence d’information du Burkina

