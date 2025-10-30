BURKINA-KOOSIN-PASSATION

Koosin/Education : Les acteurs invités à travailler pour bâtir une éducation résiliente de qualité

Nouna, 30 oct. 2025 (AIB)-Le Haut-commissaire de la province de la Koosin, Noufo Dembelé, a installé, ce mercredi 29 octobre 2025 à Nouna, le directeur provincial en charge de l’Education primaire de la Koosin, Nindamou Frédéric Yehoun. Il a appelé les acteurs à travailler pour une éducation résiliente de qualité, forte et solide.

Le directeur provincial en charge de l’Education primaire de la Koosin, Nindamou Frédéric Yehoun, nommé en conseil des ministres du 9 octobre 2025, a été installé, le mercredi 29 octobre 2025, le Haut-commissaire de la province de la Koosin, Noufo Dembelé.

« J’appelle tous les acteurs sans exclusive à se joindre à moi afin qu’ensemble nous réussissons à bâtir la Koosin à travers une éducation résiliente de qualité, forte et solide », a indiqué M. Yehoun.

Il a également adressé une mention spéciale aux Forces de défense et de sécurité (FDS) et aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) qui veillent au quotidien sur la population afin qu’elle vague tranquillement à ses occupations.

En rappel, Nindamou Frédéric Yehoun est un arbitre de la fédération Burkinabè de football et il a connu la ville de Nouna grâce au sport.

L’ex directeur provincial, Adama Dao, natif de Nouna, a souhaité la bienvenue à son successeur dans la province et a présenté ses excuses à ceux qu’il a du offenser.

Le directeur régional en charge de l’Education primaire de Bankui, Philibert Hyacinthe Coulibaly, a félicité le directeur entré et il a encouragé le sorti pour la suite de sa carrière.

Le Haut-commissaire de la province de la Koosin, Noufo Dembelé, a conseillé M. Yehoun, une bonne communication et surtout d’être un leader à l’écoute de ses administrés toutes tendances confondues.

Agence d’information du Burkina

AC/hb/oo