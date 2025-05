BURKINA-KOMPIENGA-SPORT-OSEP

Kompienga/Education : L’OSCEP clôt ses activités sportives

Pama, 2 mai 2025 (AIB)-Les rideaux des activités de l’OSCEP dans la CEB de Pama, sont tombés ce jeudi 1er mai 2025 à Pama, sous le thème « Sport et culture à l’école primaire dans un contexte de crise sécuritaire et humanitaire : levier de résilience, de cohésion sociale et de patriotisme».

La activités de l’OSCEP ont été closes le jeudi 1er mai 2025 à Pama, sous le patronage du Haut-commissaire de la province de la Kompienga, Ismaël Ouattara et présidée par le représentant du président de la délégation spéciale de Pama, Soumaila Niampa.

Il est le deuxième vice président de la délégation spéciale et par ailleurs CCEB de Pama.

M. Niampa a salué la présence effective des autorités administratives, coutumières, religieuses et militaires sans oublier les différentes couches sociales de Pama qui ont toujours accompagné les acteurs éducatifs dans leurs différentes activités.

