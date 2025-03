BURKINA-KOURWEOGO-ECONOMIE-EXEMPLARITE-FISCALE

Kourweogo/Journée de l’exemplarité fiscale : Mahamadi Congo donne le ton au Kourwéogo

Boussé, le 27 mars 2025 (AIB)-Le Haut-commissaire de la province du Kourwéogo, Mahamadi Congo, accompagné des forces vives de la province, se sont acquittés, le jeudi 27 mars 2024 à Boussé, de leurs devoirs fiscaux. Cet acte au sommet s’inscrit dans le cadre des journées de l’exemplarité fiscale qui déroule du 27 mars au 5 avril 2025.

Après la montée des couleurs le jeudi 27 mars 2024 à Boussé, à la trésorerie principale de Boussé, les corps constitués de la province ont effectué un déplacement à la direction provinciale des impôts pour accompli leurs devoirs citoyens à travers le paiement de leurs taxes.

Le Haut-commissaire de la province du Kourweogo, Mahamadi Congo, a invité les populations à s’acquitter spontanément de leurs devoirs fiscaux.

Il a rappelé que la mobilisation des ressources financières propres est la première condition pour la réalisation de nos ambitions de développement socioéconomique et la consolidation de notre souveraineté nationale

Dans le même sens, le directeur provincial des Impôts Lassané Zabré, a indiqué que l’institution de ces journées et le thème de la présente édition à savoir « Pour un Burkina Faso résilient et souverain, je déclare et je paye mes impôts », donne l’occasion de rappeler l’importance de la contribution de chacun dans le financement de nos services publics du pays et du bien-être de tous les citoyens.

« Aujourd’hui plus que jamais nous devons être des modèles d’engagement, de transparence et de responsabilité fiscale pour bâtir un Burkina Faso prospère et souverain », a-t-il affirmé.

Le président de la délégation spéciale de la commune de Boussé, Issiaka Ganemtoré, a évoqué l’enjeu de la mobilisation des ressources financière au plan locale.

« Dans le contexte de suspension des transferts de ressources financières aux collectivités, la mobilisation des recettes propre devient un défi majeur pour les budgets communaux », a-t-il affirmé.

M. Ganemtoré a appelé pour cela l’ensemble des contribuables à se mettre à jour de leurs obligations afin de permettre aux collectivités de satisfaire les besoins sociaux de base des populations.

Le chef coutumier de Boussé, Naaba Sanem, pour sa part, a estimé que la construction de la nation est du devoir de ses fils.

« Chacun doit pouvoir consentir le sacrifice nécessaire pour le bonheur de tous », a-t-il assuré.

Naaba Sanem, a souhaité que Dieu et les mânes des ancêtres soutiennent les gouvernants dans leur dynamique de sécurisation du territoire et de développement économique et social.

Agence d’information du Burkina

