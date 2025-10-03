BURKINA-ÉDUCATION-RENTRÉE-KOMONDJARI

Komondjari : Le Haut-commissaire Valentin Gnanou s’assure de l’effectivité de la rentrée pédagogique à Gayéri

Fada N’Gourma, 1er octobre 2025 (AIB)-Le Haut-commissaire de la province de la Komondjari, M. Valentin Gnanou, a effectué mercredi une tournée dans plusieurs établissements scolaires de la ville de Gayéri, à l’occasion de la rentrée pédagogique 2025-2026, afin de constater l’effectivité des cours et d’encourager les acteurs du système éducatif.

Dans les écoles visitées, M. Gnanou a constaté avec satisfaction la présence massive des élèves et de leurs encadreurs.

« L’éducation est le socle du développement. C’est pourquoi chacun doit jouer sa partition pour une année réussie », a-t-il déclaré, avant d’exhorter les enseignants à redoubler d’efforts pour relever les défis du moment et inviter les apprenants à cultiver l’assiduité et la discipline.

Le directeur de l’école de Oué, M. Ouoba Issa, a salué l’initiative. « La visite du Haut-commissaire nous réconforte et nous motive à mieux faire. Nous allons travailler avec abnégation pour hisser haut le niveau de nos élèves », a-t-il indiqué.

Du côté des élèves, l’enthousiasme était également palpable. « Je suis contente de retrouver mes camarades et mes maîtres. Cette année, je veux bien travailler pour passer au CM2 », a confié Manli Alima, élève de CM1.

Pour les parents d’élèves, cette rentrée marque un nouveau départ. « Nous encourageons nos enfants à bien travailler, malgré les difficultés. L’avenir de la province dépend d’eux », a souligné Ouali Francis, représentant de l’Association des parents d’élèves.

À Gayéri, la rentrée scolaire 2025-2026 s’est déroulée dans une ambiance conviviale, marquée par la mobilisation des acteurs de l’éducation et l’engagement des autorités à accompagner le processus.

Agence d’Information du Burkina

LNY/ata