Révolution progressiste et populaire : la jeunesse de Zorgho appelée à être des relais

Zorgho, 3 octobre 2025 (AIB) – La direction provinciale de la jeunesse et de l’emploi du Ganzourgou a organisé, vendredi à Zorgho, un panel autour de la Révolution progressiste et populaire (RPP). Cette activité s’inscrit dans le cadre de la deuxième phase des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC), édition 2025.

« Instituées en 2023 et célébrées pour la première fois du 26 mars au 09 avril 2024, les Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne viennent en réponse à un constat amer marqué par une perte progressive des valeurs qui fondent notre nation, constituant ainsi un terreau fertile de tous les maux qui fragilisent notre vivre ensemble. » a dit le haut-commissaire de la province du Ganzourgou, Aminata Sorgho/ Gouba.

Mme Sorgho s’exprimait ainsi à l’ouverture d’un panel sur la Révolution progressiste et populaire organisé par la direction provinciale de la jeunesse et de l’emploi du Ganzourgou au profit des jeunes à Zorgho.

La cérémonie d’ouverture a connu la présence du secrétaire général de la province, Harouna Karambiri, des présidents des délégations spéciales communales (PDS) de Zorgho et de Zoungou et de nombreux jeunes mobilisés.

Dans son discours d’ouverture, Mme Sorgho/Gouba a rapporté le message du chef de l’État, le capitaine Ibrahim Traoré, appelant les Burkinabè à redoubler d’efforts dans le travail, la vigilance, la lutte contre la corruption et la protection des biens publics, conditions nécessaires pour vaincre l’insécurité et atteindre la souveraineté.

Pour le directeur provincial en charge de la jeunesse du Ganzourgou, Bruno Ouédraogo, les objectifs recherchés par cette activité sont essentiellement, l’appropriation des idéaux de la RPP, le renforcement du sentiment d’appartenance et la promotion de la participation citoyenne. A l’en croire, cette activité entre dans une série de panels provinciaux initiés par le ministère des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi.

Dans l’animation de ce panel, Bruno Ouédraogo, a abordé trois sous-thèmes : « L’idéologie de la RPP », « La consolidation de la Confédération des États du Sahel : rôle et responsabilité des jeunes », et « Les réformes et initiatives présidentielles ». Ces modules ont permis d’éclairer les jeunes sur les enjeux actuels et de les inviter à s’engager pleinement dans la vie citoyenne.

Le haut-commissaire a exhorté les participants à devenir des relais auprès de leurs camarades, tandis que le PDS de Zorgho, Valentin Badolo, s’est réjoui de la forte mobilisation et a souhaité que l’engagement de la jeunesse contribue au succès des journées d’engagement patriotique.

Mme Sorgho/Gouba a enfin salué l’organisation de cette rencontre, tout en souhaitant qu’elle soit « un cadre fécond d’échanges, de réflexions et de propositions concrètes, pour faire de la jeunesse un pilier incontournable de la reconquête de notre intégrité territoriale et de notre souveraineté. »

Toutefois, elle a réaffirmé la disponibilité des autorités administratives à accompagner les initiatives visant à consolider la citoyenneté et la souveraineté nationale.

Agence d’information du Burkina

