Burkina / Clôture de l’UACO 2025 : Trois recommandations clés face aux défis géopolitiques et médiatiques

Ouagadougou, 3 oct. 2025 (AIB) – Les participants à la clôture de la 14ᵉ édition des Universités africaines de la communication de Ouagadougou (UACO) ont formulé, vendredi, trois recommandations majeures pour renforcer la résilience des États africains face aux défis géopolitiques et médiatiques actuels.

Face aux dynamiques géopolitiques, sécuritaires et informationnelles qui influent sur la stabilité et le développement, les experts de la communication ont d’abord recommandé le renforcement de la coopération et du partage d’expériences entre les pays africains en matière de communication, afin de mieux répondre aux enjeux actuels.

Considérant que l’autonomie technologique est essentielle pour contrer l’espionnage et la manipulation informationnelle dans un contexte de compétition géopolitique accrue, les participants ont ensuite recommandé la promotion et l’appropriation des technologies de l’information et de la communication pour valoriser les identités, soutenir le développement souverain des États et lutter contre la désinformation.

Enfin, les acteurs ont préconisé l’intégration, dans les programmes des universités et des écoles de journalisme et de communication, de modules de formation sur les enjeux géopolitiques en lien avec la communication.

Pour le ministre de la Communication du Burkina Faso, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, cette édition a permis de mettre en évidence les transformations rapides de l’ordre mondial, l’influence des tensions géopolitiques sur la circulation de l’information, ainsi que le rôle stratégique de la communication et du numérique dans le développement des nations.

Selon lui, la richesse des échanges démontre que l’Afrique dispose de compétences humaines, intellectuelles et technologiques capables de relever les défis de la communication dans un monde en constante évolution.

Il a conclu en adressant ses remerciements à ses homologues, ministres de la Communication du Mali, du Niger et du Togo, pour leur présence et la qualité de leur contribution aux travaux.

La 14ᵉ édition des UACO s’est déroulée du 1er au 3 octobre 2025, sous le thème : « Influence du contexte géopolitique sur la communication et le développement en Afrique ». Elle a réuni des acteurs venus de plusieurs pays africains.

Agence d’Information du Burkina

YOS/bbp/ata