Komondjari/Éducation : Tenue du premier Conseil de direction provinciale élargi de l’année 2025

Fada N’Gourma, 7 août 2025 (AIB)-La Direction provinciale de l’Éducation préscolaire, primaire et non formelle (DPEPPNF) de la Komondjari a tenu, ce jeudi 7 août 2025 à Fada N’Gourma, son premier Conseil de direction provinciale élargi de l’année, sous la présidence de M. Yatenyoua Lucien OUOBA, directeur provincial en charge de l’Éducation dans ladite province.

C’est dans la salle de réunion de la Direction régionale de l’Éducation préscolaire, primaire et non formelle de l’Est que les travaux ont débuté à 8 h 30, en présence des chefs de services déconcentrés de l’éducation, des responsables de bureaux, ainsi que des partenaires techniques et financiers intervenant dans le domaine de l’éducation dans la Komondjari.

Quatre points majeurs ont constitué l’ordre du jour de cette rencontre : l’examen du programme d’activités de l’année 2025, le bilan à mi-parcours des activités des différents services, les interventions des partenaires, et les informations administratives et diverses.

Dans son allocution d’ouverture, M. OUOBA a salué la présence effective des participants et souligné l’importance de ce cadre de dialogue et de concertation dans le pilotage stratégique du système éducatif à l’échelle provinciale. Il a également invité les différents acteurs à des échanges francs et constructifs pour l’amélioration des performances du secteur.

L’examen du programme d’activités de l’année 2025 a permis aux participants de revisiter les actions planifiées, d’identifier les retards et de proposer des stratégies de mise en œuvre efficaces, en tenant compte du contexte sécuritaire et socioéconomique de la province.

Le bilan à mi-parcours a révélé des avancées notables dans la mise en œuvre des activités, malgré certaines difficultés, notamment en matière de logistique, de couverture pédagogique et d’accès à certaines zones. Les chefs de services ont tour à tour présenté leurs rapports d’exécution.

Les partenaires, pour leur part, ont réaffirmé leur engagement aux côtés de la DPEPPNF dans la promotion d’une éducation inclusive et de qualité. Ils ont également présenté leurs projets en cours et à venir dans la Komondjari.

Enfin, plusieurs informations d’ordre administratif ont été partagées, notamment sur les mouvements de personnel, la gestion des infrastructures scolaires et les prochaines échéances pédagogiques.

Clôturant les travaux, le directeur provincial Yatenyoua Lucien OUOBA a félicité l’ensemble des participants pour leur engagement et les a exhortés à maintenir la dynamique de travail collaboratif pour relever les défis du secteur éducatif dans la Komondjari.

Agence d’Information du Burkina