Guiriko : Le ministre de la Communication visite cinq organes de presse à Bobo-Dioulasso

Bobo-Dioulasso, 7 août 2025 (AIB) – En mission dans la région du Guiriko, le ministre de la Communication, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, accompagné du secrétaire général du gouvernement, Ousmane Ouattara, de son directeur de cabinet et de plusieurs collaborateurs, a effectué, ce jeudi 7 août, une série de visites dans cinq organes de presse de la ville de Bobo-Dioulasso.

Les médias concernés sont : L’Express du Faso, Ouest Info, la télévision BF1, les Éditions Sidwaya et Radio LPC. L’objectif de cette tournée est de s’imprégner des réalités et des conditions de travail des médias, et d’encourager le personnel à maintenir le flambeau du professionnalisme dans sa mission d’information, de sensibilisation et d’éducation.

À chaque étape, le ministre a adressé un message fort aux responsables et collaborateurs.

« C’est l’occasion pour moi de vous féliciter, de vous encourager, parce qu’il y a encore beaucoup d’années à venir. Il faut que vous puissiez vous armer véritablement de courage, être créatifs, inventifs. Soyez à l’avant-garde des besoins des populations. Que ce soient les médias ou les gouvernants, tous autant que nous sommes, nous travaillons pour nos populations. Nous ne sommes que des serviteurs. Si cela est compris, on œuvrera toujours à préserver l’intérêt général et collectif », a-t-il déclaré.

Lors de son passage à la télévision BF1, troisième média visité, le ministre a également saisi l’occasion pour adresser ses vœux d’anniversaire à la chaîne, qui célèbre cette année ses 15 ans d’existence.

Agence d’information du Burkina

AB/ata