Kombissiri : La délégation spéciale lance l’opération « un village, au moins une moto pour les VDP »

Kombissiri, 25 août 2025 (AIB) – En marge de sa première session de cadre de concertation communal de l’année 2025 tenue le 22 août dernier, la délégation spéciale de Kombissiri a lancé l’opération « un village, au moins une moto pour les VDP ». Une initiative prise pour renforcer les capacités opérationnelles des VDP de la commune engagée dans le processus de sécurisation du territoire.

« Un village, au moins une moto pour les VDP », telle est la volonté affichée par la délégation spéciale de la commune de Kombissiri.

L’initiative a été lancée en marge de la première session du cadre de concertation communal 2025 en présence des forces vives de la ville.

Pour le Président de la délégation spéciale (PDS) de Kombissiri, Boukary PORGO, l’opération lancée à l’endroit des populations et des ressortissants des 57 villages et des 5 secteurs de la commune vise à renforcer les capacités opérationnelles des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) communaux engagés dans le processus de sécurisation des territoires.

Selon le PDS, cette initiative répond également à l’appel du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, qui invite chaque collectivité à soutenir les VDP et les FDS dans la sécurisation et la restauration du territoire national.

Le haut-commissaire de la province du Bazèga, Téné Justine KIENTEGA/ILBOUDO, a salué l’initiative et a encouragé les membres de la délégation spéciale et les populations à soutenir les VDP et les FDS.

La tenue du cadre de concertation communal en présence des forces vives de Kombissiri, a été l’occasion pour le Président et les membres de la délégation spéciale de faire le bilan des actions entreprises en 2024 et 2025 et ce, dans une dynamique de redevabilité.

Cette instance a également permis de présenter à l’assemblée, les perspectives de la délégation spéciale.

Au cours des échanges, des propositions sont faites par les membres du cadre de concertation afin de mobiliser les ressources matérielles et financières nécessaires pour le développement de la commune et le soutien des forces combattantes au niveau de la commune.

Agence d’information du Burkina

