Passoré/Solidarité : Un entrepreneur soutient trois CSPS avec du matériel sanitaire

Yako, 25 août 2025(AIB)- Le Président directeur général (PDG) de l’entreprise Wendtoin Multi-service, Jean Yelkouni a remis le samedi 23 août 2025, un lot de matériels médicaux à trois Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) de la commune de Yako, dans la région de Yaadga.

Pour répondre à l’appel du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, les actions de solidarité et d’engagement patriotique ne faiblissent pas dans la province du Passoré.

Ainsi, le PDG de l’entreprise Wendtoin Multi service, Jean Yelkouni a réagi en faisant un don de matériels médicaux de la commune de Yako.

Le geste de l’entrepreneur Yelkouni fait suite à l’appel de la coordination provinciale des associations de veille citoyenne du Passoré sollicitant les bonnes volontés pour soutenir les centres de santé, les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) et les orphelinats de la localité.

Ce don destiné aux CSPS des secteurs 4,5 et 6 de Yako se compose de lits d’hospitalisation, de matelas, de blouses et de poubelles . Il va contribuer selon le bon samaritain à l’amélioration de la prise en charge des patients.

Les orphelinats ont reçu par la même occasion des jouets et des effets d’habillement tandis que les VDP ont été dotés en imperméables.

A l’occasion, sa Majesté le chef de Yako a exhorté les populations à suivre l’exemple du donateur en agissant au bonheur des populations.

Le donateur a rappelé que son élan de solidarité s’inscrit dans la vision du Président du Faso, le capitaine Ibrahim TRAORÉ, qui encourage l’engagement citoyen et la mobilisation au service du développement local.

La cérémonie s’est déroulée en présence de sa Majesté le chef de Yako et du représentant du Président de la délégation spéciale (PDS) de Yako et d’une délégation de la veille citoyenne de la localité.

