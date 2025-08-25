BURKINA-SOUROU-VISITE-GOUVERNEUR-IMMERGES

Sourou/Immersion patriotique: Le gouverneur invite les nouveaux bacheliers à ignorer les fausses informations sur les réseaux sociaux

Tougan, 25 août. 2025 (AIB)-Le gouverneur de la région de la Boucle du Mouhoun, Babo Pierre Bassinga a invité le jeudi 21 août 2025, les nouveaux bacheliers en immersion patriotique dans la province du Sourou à se départir des fausses informations sur les réseaux sociaux.

Le gouverneur de région de la Boucle du Mouhoun, l’inspecteur général de police, Babo Pierre Bassinga a visité le jeudi 21 août 2025, les nouveaux bacheliers, en immersion patriotique dans la province du Sourou.

M. Bassinga a également félicité les élèves pour leur succès au baccalauréat et les exhorté à rester concentrés tout en se départissent des fausses informations véhiculées sur les réseaux sociaux.

L’objectif de cette visite est de s’assurer du bon déroulement de la première édition de l’immersion patriotique dans la province, à en croire le Haut-commissaire du Sourou, Désiré Badolo.

« Le gouverneur de région de la Boucle du Mouhoun est venu pour s’assurer que tout se passe bien à Tougan et que l’initiative présidentielle est en bonne marche dans le Sourou », a affirmé M. Badolo.

« On a vu des images que des nouveaux bacheliers ont publié, salissant l’image de l’immersion patriotique. Je tiens à vous rassurer que de telles choses ne sont même pas possibles puisque les téléphones portables sont interdits ici », a confié le premier responsable de la région de Bankui.

Le gouverneur, Babo Pierre Bassinga était accompagné du directeur régional de l’enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique de la Boucle du Mouhoun, Raoul Sanon et d’une forte délégation. ‎

Agence d’information du Burkina

