Faso foot Ligue 1 : les Gabelous déjà en tête à l’issue de la 1re journée

Ouagadougou, 23 sept. 2025 (AIB)-Les Gabelous de l’Association sportive des Douanes (AS Douanes) occupent le fauteuil de leader après leur victoire dimanche de 1 à 0 sur le Centre de formation de football espoir du Burkina (CFFEB), lors de la première journée du Faso foot Ligue 1, (le championnat national burkinabè de football de première division).

Cette victoire de l’AS Douanes était la seule de la première journée qui a vu six matchs se disputer, ceux de Rahimo FC contre Vitesse FC et USFA contre RCB étant reportés à une date ultérieure pour cause de campagne africaine.

Les rencontres ASFB # Salitas FC, Sporting Cascades # AJEB et ASFA-Y # AS SONABEL se sont soldés par des nuls blancs, pendant que les matchs SC Majestic # RCK et Real du Faso # EFO se sont terminés par des nuls de 1 but partout. Les matchs Rahimo FC # Vitesse FC et USFA # RCB sont reportés.

Tous les résultats

ASFB # Salitas FC : 0-0

CFFEB # AS Douanes : 0-1

Sporting des Cascades # AJEB : 0-0

ASFA-Y # AS SONABEL : 0-0

Matchs du lundi 22 septembre 2025

EFO – Real du Faso

SC Majestic # RCK

Matchs reportés

Rahimo FC # Vitesse FC

USFA # RCB

A l’issue de la première journée le classement se présente comme suit :

1re : AS Douanes : 3 pts+1

2e : EFO : 1 point

3e : RFA : 1 point

4e : RCK : 1 point

5e : SC Majestic : 1 point

6e : Salitas FC : 1 point

7e : ASFA-Y : 1 point

8e : AS SONABEL : 1 point

9e : Sporting C : 1 point

10e : AJEB : 1 point

11e : ASFB : 1 point

12e : RCB : 0 point (-1 match)

13e : Rahimo FC : 0 point (-1 match)

14e : USFA : 0 point (-1 point)

15e : Vitesse FC : 0 point (-1 match)

16e : CFFEB : 0 point – 1

Programme de la 2e journée

AJEB # EFO

ASFB # AS SONABEL

SC Majestic # Sporting C.

RFA # ASFA-Y

AS Douanes # Salitas FC

Vitesse FC # CFFEB

RCK # USFA

RCB # Rahimo FC

Agence d’information du Burkina

as/ata