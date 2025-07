­BURKINA-KENEDOUGOU-REBOISEMENT

Kénédougou/Reboisement : 300 plantes médicinales mises en terre à Orodara

Orodara, 22 juil. 2025 (AIB) – L’Association des Dozos sans Frontière du Kénédougou, en collaboration avec la direction provinciale des Eaux et forêts, a organisé le jeudi 17 juillet 2025, la 4e édition de sa campagne annuelle de reboisement, sur le site du secteur 3 de la ville de Orodara. 300 plantes médicinales ont été mises en terre.

L’association des Dozos sans Frontière du Kénédougou a mis en terre 300 plants dans la matinée du jeudi 17 Juillet 2025, essentiellement des espèces médicinales, dans une démarche de préservation des plantes en voie de disparition.

Selon les organisateurs, ces espèces, autrefois abondantes, deviennent de plus en plus rares en raison de la pression humaine et du changement climatique.

Pour le président de l’Association des Dozos sans Frontière du Kénédougou, Lassina Ouattara, il est urgent de planter utile en privilégiant des espèces qui participent à la sauvegarde de la médecine traditionnelle, pilier important de la culture et de la santé communautaire.

Il s’est réjoui de l’engagement des participants, notamment les jeunes, et a lancé un appel à la population pour qu’elle s’approprie l’entretien des plants.

Agence d’information du Burkina

AK/hb/yo