Kénédougou/Art culinaire de Kourinion : Une association œuvre pour la valorisation des mets locaux

Orodara, 7 mai 2025 (AIB)-L’ Association CHO-GNON ( femmes battantes) de la commune de Kourinion, a organisé du 30 avril au 2 mai 2025, la deuxième édition du festival art culinaire qui met en valeur les mets locaux de ladite localité.

La deuxième édition du festival art culinaire portée par l’association CHO-GNON, s’est tenue du 30 avril au 2 mai 2025 sous le thème : « Valorisation des mets locaux : facteur de développement endogène et d’autonomisation de la femme dans un contexte de défi sécuritaire».

L’événement était placé sous le patronage de sa majesté le chef de canton de Guena Pindjatin et sous les parrainages de Lassana Sanogo, Xhef de la circonscription d’éducation de Base de Kourinion et de l’ingénieure des eaux et forêts, Amélie Traoré/Hien.

Aux dires des organisateurs, ce festival se veut un acte de résistance pacifique, une affirmation de leur identité et de leur détermination à ne pas céder au découragement.

L’objectif est de valoriser les mets locaux, ces recettes ancestrales qui sont transmises de génération en génération et qui sont presque introuvables à nos jours.

La promotrice, Awa Bayala/Traoré, par ailleurs présidente de l’association CHO- GNON, a laissé entendre que ce festival est une simple célébration de leur riche patrimoine culinaire.

«Il est une affirmation de notre identité, une reconnaissance du rôle fondamental que jouent les femmes dans la préservation et dans le développement socio économique de notre nation dans un contexte sécuritaire difficile», a-t-elle indiqué.

Dans la même veine, le parrain Lassina Sanogo, a déclaré que ce festival est une aubaine pour des échanges constructifs, de tisser des relations solides mais aussi une occasion de célébrer l’expertise féminine locale.

Le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Kourinion, Houroudjin Héma et le chef de canton de Guena, ont encouragé et félicité le comité d’organisation pour cette initiative culturelle.

Durant 72 heures, la population de Kourinion a eu droit à des expositions des mets locaux, des prestations de troupes artistiques et une rue marchande.

Agence d’information du Burkina

