Burkina : Les comptables des matières des organismes en concertation pour une meilleure gestion du patrimoine

Ouagadougou, 7 mai 2025 (AIB)- Les comptables des matières du secteur public tiennent, du 7 au 10 mai 2025 à Ouagadougou, leur premier forum dans l’optique d’évaluer les acquis et de proposer des solutions pour corriger les insuffisances dans la gestion du patrimoine.

« Il vous reviendra d’évaluer objectivement l’état actuel de la comptabilité des matières, d’identifier les insuffisances et surtout, de proposer des recommandations réalistes, applicables et durables », a déclaré le conseiller technique du ministre en charge de l’Économie, Issa Compaoré.

L’intendant-colonel Issa Compaoré s’adressait aux comptables des matières lors du lancement de leur premier forum, le mercredi 7 mai 2025 à Ouagadougou.

Selon le conseiller technique, le Burkina Faso a internalisé la comptabilité des matières de l’État et des autres organismes publics depuis le 8 juillet 2016.

Pour lui, après près d’une décennie de mise en œuvre, il est important de faire une halte pour évaluer les acquis et formuler des recommandations en vue d’une meilleure gestion des ressources non financières de l’État et des organismes publics.

Toujours selon le représentant du ministre en charge de l’Économie, la comptabilité des matières vise la transparence ainsi qu’une gestion efficace et rigoureuse du patrimoine de l’État et des organismes publics.

À l’en croire, loin d’être une option administrative, la comptabilité des matières participe à la traçabilité du patrimoine dans les ministères et institutions publics.

Le directeur général des affaires immobilières et de l’équipement de l’État, Djakaridja Barro, a affirmé que depuis l’institutionnalisation de cet emploi, 103 comptables des matières, dont 32 dans les ministères et institutions et 66 dans les établissements publics de l’État, ont été installés.

Ce maillage a permis, selon lui, d’instaurer une politique de gestion efficiente et responsable du patrimoine non financier dans les organismes publics du pays.

D’où la tenue du présent forum, visant à contribuer à l’amélioration des performances de gouvernance des comptables des matières dans leur secteur.

« Il s’agira pour les comptables des matières de proposer des solutions concrètes visant à améliorer la qualité des données et à renforcer les dispositifs de contrôle interne », a-t-il mentionné.

Les échanges du forum porteront sur le thème central : « Gouvernance du patrimoine non financier de l’État : rôle et responsabilités du comptable principal des matières ».

À ce propos, le DG Barro a indiqué que plusieurs sous-thèmes seront abordés, notamment la rationalisation des dépenses publiques par la bonne gouvernance dans la gestion du patrimoine non financier de l’État, ainsi que l’état des lieux, les défis et les perspectives de la mise en œuvre de la comptabilité des matières dans l’administration publique.

Il faut préciser qu’au cours du lancement du forum, un hommage a été rendu aux anciens directeurs généraux des affaires immobilières et de l’équipement de l’État (DGAIE).

Il s’agit de l’intendant-colonel major Yamba Léonard Ouaba, DGAIE de juin 2022 à juillet 2023 de Karim Nignan, DGAIE de juin 2019 à juin 2022, d’Édith Belèm/Damiba, DGAIE de novembre 2016 à juin 2019 et de Léa Zagré, DGAIE d’août 2011 à novembre 2016.

Agence d’Information du Burkina

ZO/ata