Burkina-Poni-Kampti-Orpaillage-Accident

Kampti : Deux frères périssent dans un éboulement sur un site d’orpaillage traditionnel à Yolonhira

Kampti, 23 sept. 2025 (AIB)-Deux jeunes frères ont trouvé la mort tôt mardi, aux environs de 4h du matin, dans l’éboulement d’un site d’orpaillage traditionnel à Yolonhira, un village situé à environ 6 km de Kampti, dans la province du Poni.

Selon des sources locales, le plus jeune frère se trouvait dans un trou lorsque celui-ci s’est partiellement écroulé. En tentant de lui porter secours, son aîné a été à son tour enseveli lorsque la cavité a complètement cédé. A noter que les deux frères étaient tous dans le même trou.

Alertés, les habitants du village se sont rapidement mobilisés pour dégager les corps. Les forces de l’ordre et du personnel de santé ont procédé au constat sur les lieux du drame avant que les dépouilles ne soient remises à la famille pour les obsèques.

Agence d’Information du Burkina

HN/ata