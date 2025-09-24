‎Burkina-Revue-Presse

‎Burkina : 80e Assemblée générale de l’ONU et le ballon d’or 2025 en couverture des journaux burkinabè

‎Ouagadougou, 23 sept. 2025 (AIB)-Les médias burkinabè de ce mercredi 24 septembre font écho de la 80e Assemblée générale de l’ONU qui s’est ouvert hier mardi 23 septembre à New York aux États Unis d’Amérique et l’actualité sur la 69e édition du ballon d’or 2025 qui s’est tenu le lundi 22 septembre

‎« 80e Assemblée générale : La grand-messe d’une « paix mondiale fragilisée », titre le quotidien public Sidwaya.

‎Selon le journal, la 80e Assemblée générale de l’ONU s’est ouverte hier 23 septembre 2025 à New York, lors de cette session les chefs d’État et de gouvernement du monde dont le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouedraogo vont se succéder à la tribune des Nations unies pour livrer leur vison du monde.

‎Pour le journal, plus d’une centaine de chefs d’État et de gouvernement sont présents à New York pour la 80e Assemblée générale.

‎Et le débat général a été ouvert, mardi 23 septembre devant un parterre de dirigeants du monde.

‎L’Observateur Paalga mentionne : «80e Assemblée générale : Une commémoration empreinte de mémoire et de vision ».

‎Le doyen des quotidiens privés précise que le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouedraogo, a affirmé lors de la cérémonie, la volonté du Burkina Faso de contribuer activement au renforcement du multilatéralisme et à la construction d’un monde plus juste et solidaire.

‎La nouvelle présidente de l’Assemblée générale des Nations unies,Annalena Baerbock a, dans son allocution, souligné que cet anniversaire constituait «une occasion unique de mettre en avant les réalisations accomplies par l’ONU et ses agences spécialisées, mais aussi d’explorer les actions nécessaires pour relever les défis majeurs qui se posent aujourd’hui à l’humanité »

‎Sous un autre angle, les journaux commentent la cérémonie du ballon d’or 2025

‎ « Ballon d’or 2025 : Une année… Dembéléenne» titre le quotidien L’observateur Paalga.

‎Pour le journal, Ousmane Dembelé lauréat du sacré ballon d’or 2025, détient une saison étincelante avec Paris Saint-Germain. Il remporte la ligue des champions, la Supercoupe d’Europe et plusieurs titres nationaux et a porté son club vers les sommets.

‎«Ballon d’or 2025: Achraf Hakimi 6e, »un giga manque de respect » qui ne passe pas», affiche à sa manchette le quotidien privé Le Pays.

‎Pour Le Pays, Initialement parmi les favoris, Achraf Hakimi n’a terminé »que » 6e du ballon d’or 2025. Un classement qui fâche ses compatriotes marocains.

‎Agence d’Information du Burkina

‎OS/BBP