Burkina : Konwoman Rufin Paré soutien avec brio son mémoire de fin de formation avec une moyenne de 18/20

Ouaga, 24 sept. 2025 (AIB) – Le Stagiaire en journalisme en fin de formation Konwoman Rufin Paré a soutenu ce mardi 23 septembre à l’Institut des sciences et techniques de l’information et de la communication (ISTIC) à Ouagadougou, son mémoire sur « Les Éditions Sidwaya face à l’avènement du numérique : défis, opportunités et perspectives ». Il a obtenu une moyenne de 18/20.

Au cours de sa soutenance, Konwoman Rufin Paré a expliqué pourquoi il avait opté pour ce sujet. « L’évolution des médias dans un monde numérique est inévitable. Aujourd’hui, Internet est devenu le support central de tous les autres médias. Télévision, radio ou presse écrite traditionnelle sont bousculées. Beaucoup ont cru à leur disparition, mais la clé, c’est la réinvention et l’adaptation aux mutations indispensables », a-t-il expliqué.

L’étudiant a relevé les efforts déjà entrepris par les Éditions Sidwaya pour accompagner cette transition, notamment la mise en place de Sidwaya numérique (version PDF du journal), Sidwaya mobile (informations par SMS), la vente en ligne des archives, ou encore la commercialisation d’espaces publicitaires sur les plateformes digitales.

Cependant, selon lui, ces initiatives restent insuffisantes. C’est pourquoi, il a recommandé d’étoffer l’équipe de la rédaction web et d’instaurer une formation continue des journalistes aux compétences numériques. « Aujourd’hui, être journaliste ne suffit plus, il faut également être un virtuose du web », a-t-il insisté.

Rufin Paré a aussi invité Sidwaya à repenser son modèle économique. Face à une audience désormais habituée à accéder gratuitement à l’information en ligne, il estime indispensable de valoriser le contenu par l’attractivité et la fidélisation du public, base indispensable pour monétiser l’audience auprès des annonceurs.

Le nouveau journaliste a appelé l’État à renforcer son soutien à la transition numérique des Éditions Sidwaya, tant sur le plan des ressources que par une plus grande flexibilité financière.

L’impétrant a obtenu la moyenne de 18/20 à la suite de sa présentation devant le jury, présidé par le co-directeur de publication du media privé en ligne Faso7, Abdou Zouré qui a salué la qualité du travail. Le rapporteur Jolivet Emmaüs Sidibé Pagbelguem, conseiller technique de la Directrice générale des Éditions Sidwaya (quotidien public) a salué la pertinence du choix thématique.

Selon le directeur de mémoire Baba Hama, Rufin Paré a mis en lumière les enjeux majeurs auxquels fait face le quotidien public, tout en proposant des pistes concrètes pour son adaptation et sa compétitivité à l’ère du numérique.

