Dori : Clôture de la 3e édition du camp vacances volley-ball

Dori, 20 septembre 2025 (AIB)- La 3e édition du camp vacances volley-ball, organisée par l’Association Volley-ball Club de Dori, a pris fin le samedi 20 septembre 2025.

Pendant 40 jours, 50 campeurs se sont initiés aux fondamentaux de la discipline. La cérémonie de clôture a été présidée par le secrétaire général de la région du Sahel, Auguste Kinda, en présence des corps constitués, des parents et des amis des campeurs.

Le représentant des participants, Sadi Diaby, a confié que cette expérience leur a permis de développer une véritable passion pour le volley-ball. « Nous avons appris les gestes de base tels que le service, la touche, la manchette ainsi que le jeu un contre un et quatre contre quatre », a-t-il expliqué.

En plus des entraînements, le camp a été un cadre d’apprentissage citoyen et social. Les campeurs ont bénéficié de formations sur le reboisement, la protection et l’entretien des arbres, l’importance de la lecture, les premiers gestes de secours ainsi que sur les valeurs sociales.

Selon Sadi Diaby, ces activités ont renforcé l’esprit d’amitié et de solidarité entre les participants.

Le président du comité d’organisation, Yacouba Diallo, a indiqué que ce camp a contribué à occuper sainement les enfants tout en les initiant aux bases du volley-ball. Il a ajouté que l’initiative vise à détecter de jeunes talents et à faire de la région du Sahel une référence en matière de volley-ball. M. Diallo a également remercié les parents pour leur confiance et les partenaires pour leurs soutiens multiformes.

Présidant la cérémonie, le secrétaire général de la région, Auguste Kinda, a salué l’initiative de l’association. Il a souligné que le camp contribue à préparer la relève sportive dans la région, mais également à inculquer aux jeunes des valeurs de discipline, de cohésion sociale et de patriotisme.

« Dans le contexte actuel du Sahel, ces valeurs sont essentielles pour renforcer la résilience et l’unité », a conclu M. Kinda.

La 3e édition du camp vacances volley-ball de Dori a donc été un cadre d’apprentissage sportif, mais aussi un espace de formation citoyenne et sociale. En initiant les jeunes aux bases du volley-ball tout en leur inculquant des valeurs de solidarité, de discipline et de patriotisme, cette activité s’impose comme un levier pour la construction d’une jeunesse épanouie et engagée dans la région du Sahel.

Ali Mamoudou Maïga

AIB Séno