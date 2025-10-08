Yatenga-Kalsaka-Education-Rentrée-Scolaire-JEPPC

Kalsaka : la rentrée pédagogique et les JEPPC lancées

Kalsaka, 8 oct. 2025 (AIB)-A l’occasion de la deuxième édition des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC), et de la rentrée scolaire dans la Circonscription d’éducation de base de Kalsaka, le préfet Président de la délégation spéciale Antoine Tiendrebéogo a donné ce lundi 6 octobre le top de départ des activités.

C’est un lancement qui a débuté par la montée des couleurs à l’école de Kalsaka « A » qui a été suivie de la lecture du discours du Président du Faso et de celui du ministre de l’enseignement de base, de l’alphabétisation et de la promotion des langues nationales par le préfet président de la délégation spéciale de la commune de Kalsaka Antoine Tiendrebéogo.

Il a rappelé que chaque citoyen du pays doit cultiver l’esprit du patriotisme, protéger les biens publics et combattre la corruption. Par rapport à la rentrée scolaire et s’inspirant du discours du ministre de l’enseignement de base de l’alphabétisation et de promotion des langues nationales, le préfet a félicité les élèves, les enseignants, les parents d’élèves et toute la communauté éducative pour le travail abattu au quotidien pour le bonheur des élèves.

A l’occasion, le commissaire de police de Kalsaka a rappelé le port du casque, et a attiré l’attention de l’assistance sur les disparitions des enfants dans la commune et les vols permanents des engins dans la commune. Plusieurs activités en lien avec les JEPPC seront déroulées à en croire le premier responsable de la commune.

Agence d’information du Burkina

Id/pn/as