Gourma : Une association forme des jeunes filles à la fabrication de poubelles à partir de pneus usagés

Fada N’Gourma, (AIB) – L’association TAMBONLA a initié, le samedi 4 octobre 2025 à Fada N’Gourma, une formation théorique et pratique au profit de jeunes filles dans le cadre de son projet « Les Yennenga de l’environnement ». L’activité, qui s’inscrit dans la promotion du leadership féminin et la protection de l’environnement, a permis aux participantes d’apprendre à fabriquer des poubelles à partir de pneus usagés.

Selon la coordinatrice du projet, Amiratou Ilboudo, « Les Yennenga de l’environnement » est une initiative de l’association TAMBONLA qui œuvre dans plusieurs domaines, notamment l’entrepreneuriat et la protection de l’environnement.

« Ce projet consiste à recruter des bénévoles, exclusivement des filles, que nous formons sur différentes thématiques liées à l’environnement et à l’assainissement », a-t-elle expliqué.

Mme Ilboudo a précisé qu’après la formation du 4 octobre sur la fabrication de poubelles à base de pneus recyclés, d’autres sessions suivront, notamment sur l’assainissement.

« A l’issue de ces formations, nous irons sur des sites de Personnes déplacées internes (PDI) pour les rendre propres, offrir des poubelles et des balais et sensibiliser les populations sur la salubrité », a-t-elle ajouté.

L’objectif, selon elle, est double : faire des jeunes filles de véritables leaders communautaires et susciter un changement de comportement au sein des populations en matière d’hygiène et de gestion des déchets. Le projet s’étendra jusqu’à la fin du mois de novembre.

Pour le consultant formateur, le responsable de la société NATURELLE, Abdou Tankoano, la formation a porté sur la gestion des déchets plastiques, en particulier le recyclage des pneus usagés.

« Nous avons d’abord sensibilisé les participantes sur la loi 045 relative à la gestion des déchets avant de passer à la phase pratique », a-t-il indiqué.

M. Tankoano a souligné que la transformation des pneus en poubelles constitue une innovation locale qui contribue à un cadre de vie sain.

« Ces poubelles permettront de collecter et trier les déchets, ce qui est essentiel dans un contexte où la gestion des déchets reste un défi majeur à Fada N’Gourma », a-t-il affirmé.

Par cette initiative, l’association TAMBONLA entend promouvoir la participation active des jeunes filles à la protection de l’environnement tout en favorisant leur autonomisation à travers des activités éco-entrepreneuriales.

