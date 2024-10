Burkina-Est-Tapoa-Education-Filles-Prix

Journées promotionnelles de l’éducation : les meilleures filles récompensées

Diapaga, 19 oct. 2024 (AIB)-Les meilleures filles aux examens du CEPE, BEPC et BAC de 2024 et les ménages qui se sont illustrés dans l’accompagnement pour le maintien des filles à l’école, ont reçu samedi à Diapaga, des prix d’encouragement au cours d’une journée dédiée à la promotion de l’éducation des filles dans la province, a constaté l’AIB sur place.

Cette cérémonie de remise a été organisée par l’association « Unir Pour Agir » (UPA) à la maison de la femme de Diapaga.

Course cycliste féminine, marathon dames, témoignages des bénéficiaires et de leurs parents, remise de prix d’encouragement ont constitué le plat de résistance de cette journée placée sous l’égide du 1er vice-Président de la Délégation Spéciale de Tansarga Ibrahim Kapioko. Il avait à ses côtés les représentants des directions provinciales de l’éducation, ceux de la direction provinciale de l’action humanitaire, des représentants d’OSC, des bénéficiaires et leurs parents.

Au cours de la cérémonie les trois meilleures élèves filles au CEPE, BEPC et BAC session 2024 sont reparties les mains chargées. Après la remise des prix aux cinq premières de la course cycliste et du marathon, aux meilleurs ménages qui se sont illustrés le mieux dans l’accompagnement des filles pour leur maintien à l’école, les participants ont eu droit aux témoignages des bénéficiaires et de leurs parents.

C’est ainsi qu’ils ont tous reconnu les bienfaits de l’association UPA qui, depuis 2019 intervient dans six villages de la commune de Tansarga que sont : Kotchari, Bobomonti, Banduo Boadiaga Malpoa et Natongou. Chaque année l’association identifie 50 filles et les dote chacune d’un vélo, de kits scolaires, de bourses d’étude et des vivres.

De 2019 à 2024 ce sont 300 filles qui ont été parrainées par l’Association. A côté des élèves, l’UPA accompagne les mères des adolescentes en ressources et formations dans les activités génératrices de revenus pour assurer la relève du projet et qui leur permet d’avoir des ressources et compétences afin d’être économiquement indépendantes.

L’association « Unir Pour Agir » œuvre également dans l’hygiène et l’assainissement en offrant aux populations des six villages impactés par le projet des latrines, des forages éléments nécessaires pour la santé et le bien-être des familles.

Le coordonnateur terrain de l’ONG « La Brique » Alexis Lodala Dembélé a dit travailler en tandem avec l’association « Unir Pour Agir » dans l’assistance des filles et des populations qui font face aux nombreux défis liés aux conséquences du terrorisme. Cette solidarité à l’endroit des élèves filles doit s’étendre à d’autres écoles pour permettre aux filles en situation difficile où des centaines de filles ont vu leur cursus scolaire interrompu du fait de l’insécurité.

Saluant à sa juste valeur l’initiative de l’association « Unir Pour Agir » Ibrahim Kapioko a dit qu’elle entre en droite ligne de la stratégie du gouvernement de permettre aux enfants des localités sous emprises terroristes de toujours avoir accès à l’éducation. Il a remercié le donateur et a souhaité que l’initiative s’étende à d’autres localités au bonheur des enfants.

Agence d’information du Burkina

lb/as/ata