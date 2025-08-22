JOURNÉE DE L’EXCELLENCE SCOLAIRE 2025 : le Président du Faso préside la cérémonie de célébration

(Ouagadougou, 22 août 2025). Le Président du Faso, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ préside ce vendredi matin, dans la salle des Banquets de Ouaga 2000, la cérémonie de célébration de l’excellence scolaire 2025 au Burkina Faso.

Au cours de cette cérémonie annuelle de la Journée de l’excellence scolaire, placée sous le thème « Excellence scolaire, un tremplin pour l’engagement patriotique et le développement endogène au Burkina Faso », 138 élèves, 26 enseignants et 5 encadreurs reçoivent des récompenses pour leur ardeur au travail.

La Journée de l’excellence scolaire récompense les meilleurs élèves et enseignants de l’enseignement primaire, post-primaire et secondaire, qui ont produit des résultats exceptionnels au cours de l’année scolaire.

Un message de Son Excellence le Président du Faso, Chef de l’État est prévu à l’endroit de la communauté éducative. Nous y reviendrons.

Direction de la communication de la Présidence du Faso