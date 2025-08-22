Burkina-Banwa-Solidarité-Don-Conasur-Pdi

Banwa : 500 ménages bénéficient d’un don de vivres du CONASUR à Kouka

Solenzo,21 août 2025 (AIB)- Le Conseil national de Secours d’Urgence et de Réhabilitation (CONASUR) a fait un don de vivres aux personnes déplacées internes de la commune de Kouka située à 42 km de Solenzo les 20 et 21 août 2025 dans l’enceinte de la mairie.

Les personnes déplacées internes ont bénéficié de 11 tonnes de maïs, 14 tonnes de riz, 7 tonnes de farine de maïs,14 cartons de sardines et 16 cartons de sucre de la part du CONASUR.

Au total 500 ménages ont pu recevoir ces vivres. Certains ont bénéficié de riz et de la farine de riz avec quelques boîtes de sardines pendant que d’autres sont repartis avec du maïs, quelques boîtes de sardines et du sucre.

Ce don a été fait en présence des agents en charge de l’Action humanitaire de Solenzo et le personnel de la délégation spéciale de la commune de Kouka .

Le PDS de Kouka, Raymond Ilboudo, a félicité les efforts du CONASUR pour ce don aux personnes déplacées internes de sa commune, surtout en ce mois de soudure.

Agence d’information du Burkina

SO/bbp