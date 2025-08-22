BURKINA-KOURITTENGA-SACHETS-PLASTIQUES-CONTROLE-SENSIBILISATION

Kourittenga/Interdiction des emballages plastiques : Les autorités constatent le respect de la loi sur le terrain à Koupéla

Koupéla, le 21 août 2025 (AIB)- Le Haut-commissaire de la province du Kourittenga, Moctar Ilboudo et la direction provinciale en charge de l’Eau du Kourittenga, ont visité ce jeudi 21 août 2025, le marché central et quelques artères de la ville de Koupéla. L’objectif est de constater la mise en œuvre de la nouvelle loi contre l’utilisation et la vente des emballages plastiques et aussi de sensibiliser les populations sur l’importance de la préservation de l’environnement.

Une nouvelle loi interdit l’importation, la production et la commercialisation des sachets et emballages plastiques à usage unique au Burkina Faso.

Ce jeudi 21 août 2025 le Haut-commissaire de la province du Kourittenga, Moctar Ilboudo et la direction provinciale en charge de l’Eau du Kourittenga ont effectué le déplacement au marché central et dans quelques artères de la ville de koupèla pour constater le respect de ladite loi et sensibiliser une fois de plus les citoyens sur les effets néfastes des sachets plastiques pour l’environnement.

Le chef de service provincial de la préservation de l’environnement du Kourittenga, Kalifa Ouédraogo, a indiqué avoir touché 06 unités, 03 dépôts, 03 alimentations et une poissonnerie.

« On a remarqué que dans l’ensemble les gens sont en train de suivre le pas. Nous les avons sensibilisés et nous pensons qu’ils ont bien compris le message puisque la loi a été votée et depuis le 30 décembre 2024, on a donné 06 mois à ces unités pour se conformer à la loi. On continue côté de faire la sensibilisation on pense que la prochaine fois nous allons passer à la répression », a-t-il dit.

Certains commerçants ont déjà adopté les nouvelles alternatives recommandées comme les sacs en tissu ou les contenants en papier réutilisables, témoignant d’un effort pour respecter la nouvelle réglementation à l’instar de la gérante d’une alimentation, Bintou Bélem.

« C’est une bonne décision parce que l’utilisation des sachets pollue l’environnement. Le fait que les autorités ont choisi de ne plus utiliser les sachets plastiques c’est une bonne chose. C’est à nous aussi les commerçants d’adopter les nouvelles recommandations», a-t-elle affirmé.

D’autres cependant plus réticents implorent toujours l’indulgence des autorités jusqu’à l’épuisement de leurs stocks.

« Les autorités sont venus au moment où nous avons toujours des stocks disponibles. Nous leur demandons la faveur d’évaluer ce que l’on a déjà. Après avoir évacué, nous allons aussi nous conformer à ce que l’Etat veux », a expliqué le gérant d’une alimentation, Stéphane Kouraogo.

Selon le chef de service provincial de la préservation de l’environnement du Kourittenga, Kalifa Ouédraogo, a précisé qu’à l’étape de la sensibilisation fera très bientôt place à la répression d’après les autorités.

« Des peines allant d’une amende à l’emprisonnement sont prévues

Pour les importateurs qui ne respectent pas la loi il y a des peines de 5 millions à 50 millions. Pour les distributeurs qui ne vont pas respecter la loi, il y a des peines, allant de 5 à 6 millions de F CFA. Des saisies sont également prévues pour les emballages interdits », a-t-il ajouté.

La nouvelle réglementation, qui s’inscrit dans le cadre la lutte contre la pollution de l’environnement, interdit la mise sur le marché de sachets plastiques d’une densité inférieure à 50 microns ou d’une taille inférieure à un mètre et autres emballages plastiques à usage unique.

Elle fait suite à une loi promulguée le 30 décembre 2024 en vigueur depuis le 9 juillet 2025 sur toute l’étendue du territoire national.

