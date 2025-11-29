Burkina/Banwa-Balavé -Education-Passation-CCEB

Balavé : L’inspecteur Konowiè Sora prend officiellement les rênes de la Circonscription d’éducation de Base de Balavé

Balavé, 27 Nov. 2025 (AIB) – Le nouveau Chef de la circonscription d’éducation de base (CCEB) de Balavé a été installé dans ses fonctions, le jeudi 27 novembre 2025, dans la salle de réunion de la mairie de Balavé.

Sous la présidence du Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Balavé et en présence des autorités coutumiers et religieux, les directeurs d’écoles et des membres des conseils d’écoles, cette cérémonie est marquée par la passation de charge entre Boureima Kini, CCEB sortant et Konowiè Sora et CCEB entrant.

Cette cérémonie a été marquée également par plusieurs reconnaissances au CCEB sortant pour ses multiples services rendus à la circonscription d’éducation de base de Balavé, durant ses 8 années de service.

M. Sora a exprimé toute sa reconnaissance au CCEB sorti pour ses loyaux services rendus. Tout en s’engageant à mener à bien la mission qui lui est assigné, il a demandé une franche collaboration de l’ensemble de ses collaborateurs pour l’atteinte de ses objectifs. Il a promis de mettre tout en œuvre pour garantir l’excellence dans le CEB de Balavé.

Le préfet tout en félicitant l’inspecteur Konowiè Sora pour sa nomination, dit être rassuré que l’excellence sera au rendez-vous au regard du parcours très riche de celui-ci et de son expérience accrue. Le représentant du directeur provincial de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle des BANWA, Augustin Dembele, à encourager le CCEB entrant, tout en invitant l’ensemble des directeurs d’école, les enseignants ainsi qu’aux partenaires à accompagner le nouveau chef de la Circonscription pour des résultats probants.

