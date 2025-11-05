Burkina-Ioba-Sécurité

Ioba / Dissihn : Passation de service entre la Police nationale et la Gendarmerie nationale

Dissihn, 5 nov. 2025 (AIB)-Le directeur provincial de la Police nationale du Ioba, le commissaire principal Souleymane Zouri, a supervisé, le samedi 18 octobre 2025 à Dissihn, la remise des clés du commissariat de police à la Gendarmerie nationale, dans le cadre de la réorganisation du dispositif sécuritaire, a appris l’AIB.

À cette occasion, le commissaire du district de police de Dissihn, le lieutenant de police Gnougou Daourou, a remis les clés du commissariat de police à l’adjudant-chef Harouna Sawadogo, commandant la brigade territoriale de gendarmerie de Dissihn.

Après une visite des locaux et du domaine du commissariat, les deux responsables ont procédé à la signature des procès-verbaux de passation.

Le directeur provincial de la Police nationale du Ioba, Souleymane Zouri, a prodigué des conseils aux policiers appelés à rejoindre la capitale de la région du Djôrô, Gaoua, pour un redéploiement. Il a également encouragé le commandant de brigade Harouna Sawadogo et lui a souhaité plein succès dans l’accomplissement de sa mission.

Selon les autorités sécuritaires, la démobilisation de la Police nationale du district de Dissihn s’inscrit dans la mise en œuvre de la loi portant sécurité intérieure au Burkina Faso.

Agence d’Information du Burkina

SZ/ata