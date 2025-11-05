Bam : Le haut-commissaire appelle les élèves du Lycée municipal de Kongoussi à l’excellence et au patriotisme

Kongoussi, 5 nov. 2025 (AIB) – Le haut-commissaire du Bam, Karim Ouédraogo, a exhorté ce mercredi matin les élèves du Lycée municipal de Kongoussi à cultiver l’excellence, la discipline et le patriotisme, lors de la montée tournante des couleurs dans l’établissement.

Le haut-commissaire a rappelé aux forces vives l’importance de ce rituel civique, symbole d’unité nationale, de discipline et de patriotisme. « La montée des couleurs n’est pas un simple rituel. C’est un acte qui nous rappelle notre responsabilité vis-à-vis de la Nation et l’obligation de faire rayonner les valeurs de patriotisme, d’intégrité et de travail », a-t-il dit.

S’adressant aux élèves, il les a invités à cultiver l’excellence, la discipline et le respect. Il a également souligné leur rôle central dans la construction du Burkina Faso. « En chaque lever du drapeau, voyez l’appel de la Patrie à donner le meilleur de vous-mêmes et à faire de votre savoir un instrument de développement », a-t-il insisté à leur endroit.

Karim Ouédraogo a également salué l’engagement du proviseur, du personnel éducatif, des enseignants et du Conseil de l’école pour la formation des jeunes. Il a rendu hommage aux acteurs qui, dit-il, œuvrent dans l’ombre pour offrir un cadre d’apprentissage sain et porteur d’avenir .

Dans un contexte national marqué par des défis sécuritaires et sociaux, le premier responsable du Bam a rappelé que l’école demeure « le socle de la résilience nationale », avant d’inviter les apprenants à être des citoyens modèles, en phase avec la dynamique de la Révolution Populaire Progressiste.

Le premier responsable a aussi félicité le meilleur enseignant de la région des Kulsé Tidiani Sawadogo qui exerce dans cet établissement.

Rappelons que la prochaine montée tournante des couleurs se tiendra le 2 décembre 2025 à la Direction provinciale de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques du Bam.

Agence d’Information du Burkina

AR/ata