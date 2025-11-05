FOOT-BFA-USA-SPORT-MONDIAL-FIFA-U17

Coupe du monde U17 : victoire étriquée des Etats-Unis sur le Burkina Faso (1-0)

Ouagadougou, 5 nov. 2025 (AIB)-Les Etalons cadets du Burkina Faso sont tombés 1 à 0 mercredi soir à Aspire Zone de Doha (Qatar) face à leurs homologues de la « Team USA » comptant pour les matchs de poule de la coupe du monde de leur catégorie Qatar 2025, pour leur première sortie du groupe I.

Les Etalons cadets ont tenu bon en première période (0-0) avant de céder à la 79e minute. Un centre américain venu du côté gauche a surplombé la défense burkinabè pour parvenir à l’attaquant Sullivan qui a scoré.

La République Tchèque a dominé le Tadjikistan au même moment par le large score de 6 buts à 1 et occupe la première place du groupe I avec 3 points (+5), suivie des USA (3 points+1), du Burkina Faso (0 point – 1) et du Tadjikistan (0 point – 5).

Le Burkina Faso affrontera la République Tchèque le 8 novembre prochain et contre le Tadjikistan le 11 novembre dans le groupe I. La coupe du monde des U17 Qatar 2025 se déroule du 3 au 27 novembre à Doha.

Agence d’information du Burkina

