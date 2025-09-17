Ioba/Dissihn : Le chef de la circonscription d’éducation de base invite les acteurs à redoubler d’efforts

Dissihn, 15 septembre 2025 (AIB) – Le chef de la circonscription d’éducation de base (CEB) de Dissihn, Soninuor Méda, a invité les acteurs de l’éducation à redoubler d’efforts, au cours d’une supervision de la rentrée administrative à l’école « A », le lundi 15 septembre dernier.

Les enseignants ont repris le chemin de l’école à l’occasion de la rentrée administrative 2025-2026. Les 49 écoles de la circonscription d’éducation de base de Dissihn ont reçu la visite de l’équipe d’encadrement chargée de superviser l’effectivité de la reprise. Ces sorties visaient également à contrôler la présence des enseignants à leur poste.

Le CEB de Dissihn, Soninuor Méda, s’est rendu, à cet effet, dans les écoles « A » et « D » où il a constaté la présence effective de l’ensemble des équipes pédagogiques. Il a félicité les enseignants et les encadreurs pour le travail abattu l’année dernière et les a encouragés à travailler davantage afin d’engranger de meilleurs résultats.

« J’invite tous les enseignants et les encadreurs à redoubler d’efforts cette année 2025-2026, qui s’annonce avec des défis tels que la généralisation des innovations dans toutes les écoles », a indiqué M. Méda.

Selon lui, la tournée de l’équipe d’encadrement a permis de constater que la rentrée administrative a eu lieu dans toutes les écoles de la CEB de Dissihn. Les directeurs et enseignants partagent la même vision que leur chef pour cette nouvelle année scolaire.

L’objectif commun est l’admission de tous les élèves de la classe de CM2 à l’examen du CEP, ainsi que l’élévation du niveau des élèves dans les classes intermédiaires.

À l’école « D » de Dissihn, la 4e classe reste toutefois logée sous une paillote.

