Poni/Kampti : Un comité pour identifier les défis des enfants et jeunes du CDEJ

Kampti, 16 septembre 2025 (AIB)-Le Centre de Développement pour Enfants et Jeunes (CDEJ BF0956) de Kampti a tenu une rencontre, en présence du responsable du projet, le pasteur Bernard Kambiré, afin de réfléchir aux besoins réels des enfants et des jeunes de la commune.

La rencontre a réuni des acteurs clés de la localité, notamment la mairie, les services de l’action sociale et de la santé, la présidente des femmes, le président des jeunes et le responsable de la communauté musulmane. Le responsable de la communauté catholique et le chef de terre étaient également invités.

Le pasteur Bernard Kambiré a souligné que « les enfants et les jeunes représentent l’avenir de Kampti et il est de notre devoir collectif d’anticiper leurs besoins pour leur offrir un meilleur cadre de vie ».

Le directeur du centre, Nadomè Farma, a indiqué que la jeunesse traverse une période cruciale marquée par de nombreux défis freinant son épanouissement. Pour y faire face, un comité de réflexion et d’enquête a été mis en place, avec le Dr Constantin Bassolé retenu comme président.

Selon M. Farma, ce comité aura pour mission d’identifier, d’analyser et de classer les problèmes touchant les enfants et les jeunes, afin de retenir les plus urgents et de proposer des solutions adaptées.

Le CDEJ de Kampti, ouvert en 2014 grâce à un partenariat entre l’Église Protestante Évangélique de Kampti et Compassion International Burkina Faso, accompagne aujourd’hui 264 participants (140 filles et 124 garçons), 18 bébés suivis à domicile et 15 mamans enceintes ou allaitantes.

Le centre mène plusieurs actions phares, dont l’accompagnement scolaire, la prise en charge sanitaire remboursée à 90 %, ainsi que des formations et des excursions, afin de contribuer au développement holistique des enfants et des jeunes issus de milieux défavorisés.

Agence d’Information du Burkina

HN/ata