Burkina : Le président du Conseil national de la Transition du Mali accueilli à Ouagadougou pour une réunion parlementaire de l’AES

Ouagadougou, 17 sept. 2025 (AIB)- Le président du Conseil national de la Transition (CNT) du Mali, le général Malick Diaw, a été accueilli mercredi soir à Ouagadougou par son homologue burkinabè, le président de l’Assemblée législative de Transition, le Dr Ousmane Bougouma.

« Je voudrais tout d’abord saluer le leadership et la clairvoyance du président du Faso, Son Excellence le Capitaine Ibrahim Traoré, qui a bien voulu donner son accord pour la tenue de cette importante réunion », a-t-il déclaré.

Il a indiqué que la rencontre, qui réunit le président de l’ALT du Burkina Faso, du Conseil consultatif de la refondation du Niger, et lui-même porte sur les avant-projets de protocoles additionnels de gouvernance intérieure des sections confédérales des parlements de l’AES.

Il a par ailleurs salué les présidents de la Transition du Niger, le Général Abdourahamane Tiani et du Mali, le général Assimi Goïta, pour leur engagement en faveur du processus de construction de l’AES.

Selon Malick Diaw, les travaux qui s’étalent sur deux jours permettront d’examiner les résultats des réflexions menées en août dernier, en vue de faire progresser l’intégration parlementaire au sein de l’Alliance des États du Sahel (AES).

Le président du CNT du Mali a adressé ses remerciements à son homologue burkinabè, le Dr Ousmane Bougouma, pour l’accueil réservé à sa délégation et pour son implication dans la réussite de cette nouvelle étape du processus de refondation institutionnelle dans l’espace AES.

Agence d’Information du Burkina (AIB)

ZAF/Red/ata