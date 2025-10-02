Burkina-Ioba-Soutien-Patriotisme

Ioba/Dano : Plus de 2 millions FCFA mobilisés pour le FSP lors de la 3e marche de soutien aux autorités

Dano, 30 septembre 2025 (AIB) – Les populations de la province du Ioba ont réaffirmé, samedi dernier à Dano, leur engagement aux côtés des autorités et des forces combattantes, à travers une marche patriotique ponctuée par la remise d’un chèque de 2 319 235 FCFA au Fonds de soutien patriotique (FSP) et une demi-tonne de riz pour les Forces de défense et de sécurité.

Cette troisième marche consécutive en trois ans, organisée par la coordination provinciale de soutien aux autorités et aux forces combattantes, a mobilisé des centaines de personnes. Placée sous le patronage des ministres Serge Poda (Industrie, commerce et artisanat) et Roland Somda (Sports, jeunesse et emploi), représentés par le directeur régional en charge des sports du Djôrô, l’activité a également bénéficié du parrainage du directeur général de Burkina Mines, Abdoul Razaky Kaboré, représenté par Dr Saba Sawadogo.

Les marcheurs, brandissant les drapeaux du Burkina Faso, des trois États de l’Alliance des États du Sahel (AES) et de la Russie, ont parcouru près de trois kilomètres, de la mairie de Dano jusqu’à la trésorerie provinciale, en passant par la brigade territoriale de gendarmerie. C’est là que le coordinateur provincial, Aristide Youorikiè Dabiré, a procédé au dépôt des fonds collectés avant de remettre officiellement la quittance de versement au haut-commissaire du Ioba, Innocents Ouattara.

M. Dabiré a saisi l’occasion pour saluer la mémoire des soldats tombés pour la patrie et souhaiter prompt rétablissement aux blessés. Il a également annoncé que la jeunesse du Ioba a déjà collecté 627 poches de sang dans le cadre d’une campagne de don volontaire.

Recevant les contributions, le haut-commissaire Ouattara a salué une mobilisation citoyenne exemplaire. Selon lui, cette marche traduit la reconnaissance des populations envers les efforts du gouvernement dans la sécurisation du pays, la lutte contre la corruption et la refondation de l’État. Il a appelé chaque citoyen à demeurer « un maillon dans la chaîne de défense de la patrie », en collaborant activement avec les Forces de défense et de sécurité (FDS) et les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP).

Le représentant des ministres parrains, Moussa Diabaté, a pour sa part a félicité le comité d’organisation et réaffirmé l’accompagnement du gouvernement. « Toute la population est mobilisée pour bouter l’insécurité hors de notre espace », a-t-il déclaré.

Cette manifestation citoyenne s’est achevée dans une ambiance de ferveur patriotique, marquant ainsi l’engagement renouvelé du Ioba à soutenir les autorités de la Transition et les forces combattantes.

Agence d’information du Burkina

SZ/dnk/ata