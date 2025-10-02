BURKINA-KENEDOUGOU-JOURNEES-ENGAGEMENT-LANCEMENT

Kénédougou/Journées nationales d’engagement patriotique : Les Burkinabè invités à faire du pays une nation d’ordre et de discipline

Orodara, 2 oct. 2025 (AIB) : Le Haut-commissaire de la province du Kénédougou, Saïdou Sakira, a invité, ce jeudi 2 Octobre 2025 à Orodara, les Burkinabè à faire du pays une nation d’ordre, de discipline, de probité et de justice. C’était lors de la montée des couleurs, marquant le lancement des activités de la deuxième quinzaine des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JNEPPC).

La cérémonie de lancement des activités de la deuxième quinzaine des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JNEPPC), a débuté ce jeudi 2 Octobre 2025 à Orodara, par la montée des couleurs suivies des différentes interventions.

Le Haut-commissaire de la province du Kénédougou, Saidou Sakira, a transmis le message du chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim Traoré, à l’occasion de la deuxième édition des journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne.

Dans ce message, le président du Faso a invité les Burkinabè à faire du pays une nation d’ordre, de discipline, de probité et de justice.

Le directeur provincial en charge de l’Education primaire du Kénédougou, Pié Coulibaly, a salué la mobilisation des acteurs autour de l’idéal patriotique.

Le directeur provincial de l’enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique du Kénédougou a pour sa part livré le discours de rentrée scolaire de son ministère.

Un message articulé autour de cinq axes majeurs pour une année scolaire réussie, appelant chacun à contribuer à la construction d’un Burkina Faso fort, uni et prospère.

Le médecin-chef du district sanitaire de Orodara, Dr Idrissa Evariste Dakyo, a mis l’accent sur les activités du mois « Octobre rose », consacré à la lutte contre les cancers féminins, notamment celui du sein, en appelant à une plus grande sensibilisation et au dépistage précoce.

Agence d’information du Burkina.