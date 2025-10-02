BURKINA-SOUROU-2ᵉ PHASE-JEPPC

Sourou/ JEPPC 2025 : Le Haut-commissaire invite la population à protéger les biens publics

Tougan, 2 oct. 2025 (AIB)- Le Haut-commissaire de la province du Sourou, Désiré Badolo, a exhorté jeudi, lors du lancement de la deuxième phase des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne(JEPPC), toute la population de son ressort territorial à protéger les biens publics et à lutter contre la corruption.

Le Haut-commissaire de la province du Sourou, Désiré Badolo, a officiellement lancé le jeudi 2 octobre 2025 à Tougan, la deuxième phase des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC).

Le coup d’envoi de cette deuxième phase a été marqué par une montée solennelle des couleurs au haut-commissariat de Tougan, en présence des Forces de défense et de sécurité (FDS) et des forces vives de la province.

Le Haut-commissaire a invité toute la population de la province à protéger les biens publics et à lutter contre la corruption.

« Pour cette phase des journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne, je vous engagent sur deux points, la protection de nos biens publics et la lutte contre la corruption et le racket qui gangrènent certaines de nos administrations, entreprises et associations », a-t-il lancé.

Ces activités sont, entre autres, une conférence publique sur la révolution progressiste populaire, le nettoyage des services et des établissements scolaires, le lancement de l’initiative présidentielle Faso Meebo, une journée de sensibilisation sur le civisme fiscal, une journée de sensibilisation sur le code de la route, notamment le port du casque, une journée du consommons local et bien d’autres activités.

Cette deuxième phase est la suite de la première édition des JEPPC lancée le 26 mars 2025 sous le thème : « Pour l’ordre et la discipline : je m’engage ».

Elle a débuté le jeudi 2 octobre et prendra fin le jeudi 16 octobre 2025 avec plusieurs activités prévues à Tougan, dans le Sourou.

Agence d’information du Burkina

SS/NO/ATA