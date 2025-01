Investissements énergétiques et miniers : Le Groupe EXIM FINANCE en pourparlers avec le ministre GOUBA

Le Ministre de l’Energie des Mines Yacouba, Zabré GOUBA, a accordé une audience le mercredi 16 octobre 2024 à Ouagadougou, au Président du conseil d’administration (PCA) du groupe EXIM FINANCE, son Excellence SALAH AL NASER, en séjour du 15 au 17 octobre 2024 au Burkina Faso.

Accompagnée d’une forte délégation, Son Excellence SALAH AL NASER a dit être venu identifier les besoins les plus importants pour le pays des hommes intègres dans le domaine de l’énergie et des Mines. Les discussions entre les deux personnalités ont principalement porté sur la possibilité d’investir au pays au Burkina Faso. « Au niveau de l’énergie, nous souhaitons investir dans la mise en place d’une centrale de 100 à 200 mégawatts et du côté des mines, nous sommes intéressés par différents types de mines, en particulier l’or », a confié SALAH AL NASER à l’issue de ce tête-à-tête.

Le groupe EXIM FINANCE est un fonds d’investissement basé aux Emirats arabes unis dont la mission est de devenir le partenaire financier de référence pour des projets durables et innovants.

Direction de la Communication et des Relations Presse/