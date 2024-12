Intensification des opérations militaires au Burkina : de nombreux succès encore enregistrés sur le terrain contre les terroristes

Ouagadougou, 1er déc. 2024 (AIB)-Les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) et les Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP) ont mené, cette semaine, des opérations d’envergure, combinant offensives terrestres et frappes aériennes dans plusieurs régions. De nombreux terroristes ont été neutralisés et une importante de matériel récupéré ou détruit, a appris l’AIB dimanche auprès de sources sécuritaires.

Le 30 novembre 2024, les Forces aériennes ont ciblé plusieurs colonnes de criminels à Barani et à Taffogo. Ces groupes, qui tentaient de s’organiser pour des actions hostiles, ont été foudroyés. Les unités terrestres ont ensuite achevé le travail en ratissant les zones concernées.

Le 28 novembre 2024, dans la zone de Kantchari, des groupes armés dissimulés sous des arbres ont été détectés et frappés, suivis d’une intervention terrestre décisive.

Le même jour, les hommes du 23e Bataillon d’Intervention Rapide (BIR) ont affronté des groupes armés dans la zone de Kosse.

Engagés dans une reconnaissance offensive, ils ont vigoureusement repoussé les assaillants, neutralisant plusieurs individus et saisissant des équipements de guerre.

Le 26 novembre 2024, les Forces aériennes ont été mobilisées à 5h30 mn suite à une attaque dans la zone de Bilanga, près de Kouri.

Là encore, une coordination efficace entre les frappes aériennes et les unités au sol a permis de neutraliser les criminels en fuite et de prendre leur équipement.

Le même jour, lors de l’escorte logistique du 4e groupement entre Arbinda et Gorgadji, une embuscade planifiée par des criminels a été déjouée grâce à une surveillance aérienne minutieuse. Les assaillants, détectés avant leur attaque, ont été anéantis, et leurs équipements récupérés.

Dans la même dynamique, un convoi logistique ennemi repéré à Wambsouya a été totalement détruit. Les frappes précises ont réduit en cendres ce convoi transportant des munitions et du carburant.

Le 27 novembre 2024, lors de la progression du convoi vers Arbinda, des criminels regroupés dans un hameau abandonné ont été encore été repérés avant d’être efficacement neutralisés par des frappes aériennes.

Dans la région de la Boucle du Mouhoun, les opérations terrestres se sont aussi intensifiées.

Le 24 novembre 2024, les VDP de la zone de Silmimossi ont tendu une embuscade à un groupe armé, neutralisant plusieurs individus et récupérant un important lot de matériel militaire.

De même, dans la zone de Doumbala, les VDP ont mené des offensives victorieuses, infligeant de lourdes pertes aux groupes criminels et s’emparant de leurs équipements.

Le 24 novembre 2024, une attaque contre un poste avancé des Forces armées à Bani a été rapidement contrée grâce à l’intervention aérienne.

Les frappes ont freiné la fuite des assaillants, permettant aux troupes au sol de les rattraper, d’en neutraliser le maximum et de récupérer du matériel encore utilisable.

En résumé, les opérations de cette semaine, marquées par une parfaite coordination entre les unités terrestres et les forces aériennes, ont permis de neutraliser des dizaines de criminels, de détruire leurs logistiques et de récupérer un important arsenal.

La détermination des FDS et des VDP témoigne de leur engagement sans faille, de leur patriotisme et de leur esprit de sacrifice dans la lutte contre le terrorisme pour garantir à nouveau aux populations, la paix et la sécurité.

Agence d’information du Burkina