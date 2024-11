InstallationSissili/Education : Le nouveau directeur provincial de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle Soungalo Traoré installé

rkina-Sissili-Education-

Léo, 6 nov.2024 (AIB)- le Secrétaire général (SG) de la province de la Sissili, Baowindsida Bingo a installé le mercredi 6 novembre 2024 à Léo, le nouveau Directeur provincial de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle ( DPEPPNF) de la Sissili, Soungalo Traoré, dans ses fonctions. Le nouveau Directeur provincial de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle (DPEPPNF) de la Sissili, Soungalo Traoré a pris officiellement fonction, le mercredi 6 novembre 2024 à Léo, dans la région du Centre-Ouest. La cérémonie de passation de charges a connu la présence des constitués de la province, des parents, des anciens collègues, des amis et des directeurs sortants et entrant de la Sissili. Le nouveau DPEPPNF de la Sissili a remercié les plus hautes autorités et sa hiérarchie pour la confiance placée à sa modeste personne pour piloter la direction. M. Traoré dit mesurer l’immensité de la tâche qui l’attend sur le terrain.

Il dit également compter sur l’accompagnement de tous les acteurs pour engager les combats, en faveur de l’éducation des enfants.Après trois années et quatre mois passé à la tête de la direction provinciale de l’éducation préscolaire primaire et non formelle, l’ancien responsable sortant, Richard Bienvenu Benon est appelé à d’autres fonctions. Le DPEPPNF sortant a souhaité à son remplaçant, Soungalo Traoré la bienvenue dans la province de la Sissili. M. Benon a exhorté ses anciens collaborateurs à apporter le même soutient dont il a bénéficié à son successeur.Il a présenté ses excuses pour tous les écarts de langage et de comportement dans l’exercice de ses fonctions.

Le représentant du personnel, Haraman Warma et celui des corps constitués, Mimtiri Oualbéogo ont exprimé leur reconnaissance au directeur provincial sortant pour le travail bien accompli. Ils ont aussi signalé que sous son leadership, 133 écoles ont été rouvertes sur les 136 fermées pour cause d’insécurité.« La province de la Sissili a enregistré en 2022, un taux de succès de 56,82% au CEP contre 78,48% en 2024, soit un écart de plus de 21 points », a relevé M. Warma. Et d’indiquer que « L’offre d’accès à l’éducation préscolaire, primaire et non formelle de la Sissili s’est améliorée avec la construction de 28 salles de classes, de 21 espaces temporaires d’apprentissage et la réhabilitation de 6 classes au primaire et de 2 centres d’éveil et d’éducation préscolaire ».

Pour M. Oualbéogo, ces résultats traduisent l’engagement et la résilience du DPEPPNF sortant, Richard Bienvenu Benon, dans l’exercice de ses fonctions.Le Secrétaire général de la province de la Sissili, Baowindsida Bingo a félicité M. Benon pour ses bons et loyaux services accomplis durant les trois années passées, à la tête de la direction provinciale en charge de l’éducation préscolaire de la Sissili.Le SG a rassuré le DPEPPNF entré de la disponibilité de l’administration à l’accompagner dans l’accomplissement de sa mission.En rappel, Soungalo Traoré a été nommé en Conseil des ministres du mercredi 16 octobre 2024 comme nouveau DPEPPNF de la Sissili.

