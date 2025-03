Inauguration d’une piscine olympique à Tintilou : Un nouvel élan pour la natation burkinabè

Le Ministre des Sports de la jeunesse et de l’emploi Monsieur Roland SOMDA a présidé ce 1er mars 2025, l’inauguration de la piscine olympique de DIMA Hôtel à Tintilou dans la commune de Komki Ipala.

D’une longueur de 50 mètres et d’une largeur de 25 mètres, cette piscine dotée de 10 couloirs répond aux normes internationales et ouvre de nouvelles perspectives pour la natation burkinabè. Elle constituera un cadre idéal pour l’organisation de compétitions nationales et africaines, ainsi que pour la formation des athlètes dans diverses disciplines aquatiques telles que l’aquagym, le water-polo et la natation synchronisée.

Le Ministre Roland SOMDA a salué la vision et l’engagement patriotique de Monsieur André OUEDRAOGO, promoteur de cette infrastructure. Il a souligné l’importance du sport comme levier de cohésion sociale et de développement : « Le sport est une école de vie qui enseigne la discipline et l’excellence. Cette piscine olympique est un symbole d’espoir et d’ambition pour notre jeunesse. Elle offre aux athlètes burkinabè une opportunité unique de s’illustrer sur la scène internationale », a-t-il rappelé.

Nombreuses personnalités sportives et administratives ont été témoins de l’inauguration de cette piscine olympique, qui marque également l’ouverture de Dima Hôtel. La cérémonie a été l’occasion pour organiser une compétition de natation de jeunes filles et garçons. Un premier plongeon symbolique vers l’avenir du sport aquatique burkinabè.

DCRPMSJE