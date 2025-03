Burkina-FESPACO-Impressions-Festivaliers

FESPACO 2025 : Des festivaliers africains saluent le sacre de Dani Kouyaté

Ouagadougou, 2 mars 2025 (AIB) – Le réalisateur burkinabè Dani Kouyaté a remporté, samedi, l’Étalon d’or de Yennenga de la 29ᵉ édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) avec le film Katanga ou la danse des scorpions. À cet effet, des festivaliers ont salué le réalisateur pour la joie et l’honneur qu’il a apportés au pays à travers ce prix.

Le festivalier Marius Lompo, satisfait du sacre du Burkina Faso à cette 29ᵉ édition du FESPACO, a félicité le réalisateur pour ce prix que le pays n’avait plus remporté depuis 1997.



Ne s’attendant pas à une telle consécration pour le Burkina Faso, M. Lompo a déclaré avoir été agréablement surpris.

Selon le festivalier tchadien Laka Béchir Moustapha, le Burkina Faso a mérité cet Étalon d’or de Yennenga. « C’est après un travail rigoureux d’évaluation que le jury a décerné le prix », a-t-il souligné. M. Béchir a par ailleurs exprimé le souhait de voir son pays remporter la prochaine édition du festival.

D’après le festivalier Hamidou Ouédraogo, alias Beckham 1er, à l’image de Dani Kouyaté, le Burkina Faso dispose de nombreux talents dans le domaine du cinéma, et ce retour à l’Étalon d’or se veut définitif.



« L’Étalon d’or de Yennenga ne quittera plus le Burkina », a-t-il affirmé avec assurance.

« Nous avons partagé la joie des Burkinabè. Je suis très contente que l’Étalon d’or revienne au Burkina », a déclaré la festivalière tunisienne Sara Ben Hassen.

Le fait que l’œuvre de Dani Kouyaté ait été primée à cette biennale du cinéma est, selon elle, une marque de mérite.

L’ancien ministre de la Culture, du Tourisme et de la Communication, Philippe Savadogo, a rendu hommage à Sotigui Kouyaté, le père de Dani Kouyaté.

Selon lui, l’Étalon d’or a emprunté la voie tracée par son géniteur, grâce à un travail professionnel de grande qualité.

« Pour moi, Dani Kouyaté incarne, à travers son œuvre, les vertus de la persévérance et du travail acharné », a-t-il indiqué au sujet du réalisateur, qui a offert un véritable cadeau à l’ensemble des communautés du Burkina Faso.

L’ancien ministre a également salué le mérite du film, qui témoigne d’un itinéraire artistique rigoureux et d’une recherche approfondie, intégrant diverses formes d’expression artistique.

« Dans Katanga ou la danse des scorpions, Dani Kouyaté a su mettre en valeur l’art vestimentaire à travers le choix des costumes. Le récit raconté est également authentique, car il met en perspective la volonté de vivre ensemble dans la diversité au sein d’un même pays », a décrit Philippe Savadogo.

Le festivalier Achille Bambara a, quant à lui, salué à sa juste valeur la tenue de cette 29ᵉ édition du FESPACO.

« De la communication à l’organisation du festival, en passant par la production et la diffusion des films dans les salles de cinéma, ainsi que par la chorégraphie et la scénographie des cérémonies d’ouverture et de clôture, tout a été une réussite », a-t-il félicité.

Journaliste communicateur et coordonnateur média, Achille Bambara a souligné que c’est un honneur et une grande satisfaction de remporter l’Étalon d’or de Yennenga après tant d’années d’attente.

Selon lui, ce succès va de nouveau galvaniser les cinéphiles burkinabè et les inciter à fréquenter les salles de projection pour soutenir le cinéma national.

Il convient de noter que la prochaine édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou se tiendra du 27 février au 6 mars 2027.

Agence d’information du Burkina

