Houet : fin de l’immersion patriotique pour 8 870 jeunes bacheliers

Bobo-Dioulasso, 9 sept. 2025 (AIB) – Au total 8 870 jeunes bacheliers ont bouclé leur mois d’immersion patriotique obligatoire, lors d’une cérémonie présidée par le gouverneur de la région du Guiriko, Mariama Konaté/Gnanou, au stade Wobi.

Durant trente jours, les appelés répartis dans quatorze centres dont treize à Bobo-Dioulasso et un à Orodara, ont été initiés aux valeurs de discipline, de solidarité, de respect et de vivre-ensemble. L’objectif était de renforcer en eux le sens du civisme et de l’attachement à la patrie.

Au nom de ses camarades, le représentant des jeunes bacheliers a livré un message empreint de gratitude. Il a rendu hommage aux Forces de défense et de sécurité (FDS) pour leur engagement, leurs conseils et leur proximité durant toute l’immersion. Les bacheliers ont également salué le dévouement des femmes chargées de leur restauration quotidienne. Le message s’est achevé par une citation de Victor Hugo : « Un enfant qu’on forme est un homme qu’on gagne ».

Dans son allocution, Mme le gouverneur a exprimé l’espoir que cette expérience marquera un tournant dans la vie des participants. « C’est le début d’un engagement quotidien. Ce que vous avez appris guide désormais vos comportements, vos choix et vos actions. Vous êtes en mission, celle d’être des modèles et des sources d’inspiration dans vos quartiers, vos centres de formation, vos universités et partout où vous serez », a-t-elle déclaré.

Mme Konaté/Gnanou a remercié l’ensemble des acteurs impliqués dans la réussite de l’initiative et rappelé aux bacheliers qu’ils sont désormais des ambassadeurs du civisme et du patriotisme. « Vous devez incarner le Burkinabè nouveau, celui pour qui la patrie passe avant tout et avant lui-même. Bravo et félicitations à tous », a-t-elle conclu.

