BURKINA-KOURITTENGA-SORTIE-IMMERSION-PATRIOTIQUE

Kourittenga : 1 296 bacheliers en fin de formation en immersion patriotique

Koupéla, 09 sept. 2025 (AIB)-La première promotion de 1 296 bacheliers en immersion patriotique dans la province du Kourittenga, ont effectué leur sortie officielle, ce mardi 09 septembre 2025 à Koupéla, sous la présidence du Haut-commissaire de la province du Kourittenga, Moctar Ilboudo. C’était en présence des autorités administratives, coutumières, religieuses et des parents.

Ils étaient au total 1296 bacheliers dont 691 bachelières et 605 bacheliers qui étaient engagés dans la formation d’immersion patriotique obligatoire.

Assistés par plusieurs encadreurs, formateurs et instructeurs, les immergés patriotiques, sont sortis enrichis des valeurs fondamentales de la Nation, des grandes idéologies politiques de la Révolution progressiste et populaire, le respect et la protection du bien public.

Les immergés patriotiques à l’issue de cette cérémonie de sortie officielle le mardi 09 septembre 2025 à Koupéla, ont mobilisé la somme de 158 575 F CFA pour l’initiative Faso Mebo.

Le porte-parole des immergés patriotique, Marcelin Yaméogo, a exprimé leur satisfaction d’avoir participé à l’immersion patriotique.

« Nous bacheliers de la session 2025, nous sortons très satisfaits de cette immersion patriotique et nous saluons à sa juste valeur, cette initiative qui témoigne de l’engagement, la détermination, de nos autorités à lutter pour acquérir l’indépendance totale et la souveraineté nationale à travers l’éducation de la jeunesse que nous sommes pour la construction d’un Burkina meilleur et paisible », a-t-il dit.

A l’en croire, l’éducation de la jeunesse est impérative et les immergés ont promis de respecter scrupuleusement les consignes reçues lors de l’immersion.

Le Haut-commissaire de la province du Kourittenga, Moctar Ilboudo, a salué l’initiative qui participe à la construction citoyenne et a invité les immergés au respect des valeurs acquises lors de l’immersion.

« Vous êtes la première promotion à bénéficier des leçons et les valeurs de cette initiative. Illuminez de mille feux votre dévouement, votre exemplarité de vie dans vos milieux pour votre Patrie », a laissé entendre M. Ilboudo.

Le personnel éducatif a remis une somme de 250 000 F CFA pour les Forces de défense et de sécurité (FDS) du Kourittenga.

Agence d’information du Burkina

AWS/hb/oo