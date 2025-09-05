Houet / Célébration du Maouloud : la communauté musulmane célèbre la naissance du Prophète Mohammed dans la piété

Bobo-Dioulasso, 5 septembre 2025 (AIB) – Dans la nuit du 4 au 5 septembre 2025, la communauté musulmane de Bobo-Dioulasso a célébré avec piété la naissance du Prophète Mohammed (PSL), communément appelée Maouloud.

Dès les premières heures de la soirée du jeudi, une grande mobilisation des fidèles a été constatée dans plusieurs quartiers de la ville. Des espaces comme le plateau omnisports de Yegueré et l’esplanade du stade omnisports Sangoulé Lamizana ont accueilli de nombreux croyants venus se ressourcer et prier.

À travers des lectures coraniques, des chants religieux et des prêches, les musulmans se sont imprégnés de la vie exemplaire du Messager d’Allah, une vie marquée par la justice, la solidarité, la tolérance et l’amour du prochain.

Sur les deux sites visités par l’AIB, les guides religieux ont délivré un message convergent : inviter les Burkinabè au vivre-ensemble, au pardon mutuel et à la prière pour le retour de la paix et de la sécurité dans le pays.

Le Maouloud a été une occasion de renforcer la cohésion sociale et de rappeler que les valeurs prônées par l’Islam demeurent un repère sûr pour bâtir une société fraternelle et apaisée.

