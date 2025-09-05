Burkina – Sissili – Léo – Santé – Conseil de santé de district

Conseil de Santé de District de Léo : Un bilan semestriel sous le signe de l’évaluation et de la remobilisation

Léo (AIB) – Le haut-commissaire de la province de la Sissili, Téwendé Isaac Sia, a présidé, ce jeudi 4 septembre 2025 à Léo, la première session ordinaire du Conseil de santé de district (CSD). Cette instance a réuni l’ensemble des acteurs clés du système sanitaire local pour un examen approfondi du bilan des activités du premier semestre et une analyse rigoureuse des indicateurs épidémiologiques.

La séance, qui a rassemblé une centaine de participants, s’est tenue dans la salle de conférences du district. Elle a connu la participation de l’équipe cadre du district sanitaire, des responsables des Comités de gestion (COGES), des directeurs et chefs de service provinciaux, des présidents de délégations spéciales communales, ainsi que des responsables de structures sanitaires privées. Cette assemblée pluridisciplinaire illustre l’approche inclusive prônée par les autorités pour relever les défis de la santé publique.

Ouvrant les travaux, le haut-commissaire Téwendé Isaac Sia a insisté sur l’importance de ce cadre de concertation. « Ce cadre illustre parfaitement le caractère pluridisciplinaire de la santé et constitue un espace privilégié pour réfléchir ensemble, analyser nos résultats et surtout renforcer notre engagement commun au service du bien-être des communautés », a-t-il déclaré dans son discours d’ouverture. Il a également invité les participants à la sincérité dans les échanges : « Nos échanges doivent être marqués par la franchise, le réalisme et la recherche de solutions concrètes », a-t-il ajouté.

À l’ordre du jour, le médecin-chef du district sanitaire (MCD) et son équipe ont présenté des rapports détaillés du bilan semestriel. Ces rapports ont passé en revue les activités menées dans les domaines de la vaccination, de la consultation prénatale, des accouchements assistés par un personnel qualifié, de la prise en charge des maladies transmissibles et non transmissibles, ainsi que de la dispensation individuelle nominative (DIN).

Le point central des débats a été l’examen des indicateurs épidémiologiques clés de la province. Les participants ont analysé les tendances concernant la prévalence du paludisme chez les enfants de moins de 5 ans, les taux de notification des maladies à potentiel épidémique, la couverture vaccinale ainsi que les performances du programme de PTME (Prévention de la transmission de la mère à l’enfant). Il est ressorti de cet examen que le paludisme, sous sa forme simple ou sévère, demeure la première cause de consultation, de morbidité et de mortalité dans le district sanitaire de Léo. Au premier semestre, le district a enregistré plus de 66 839 cas, dont 28 801 chez les enfants de moins de 5 ans, et malheureusement 10 décès. Des discussions franches ont permis d’identifier les acquis à consolider mais aussi les défis persistants, notamment en matière d’accessibilité géographique et financière aux soins dans certaines zones.

Les échanges, constructifs, ont abouti à une série de recommandations et à l’adoption d’un plan d’actions correctives pour le second semestre. Les résolutions portent principalement sur le renforcement des campagnes de sensibilisation communautaire, l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement en intrants et médicaments, le suivi rapproché des indicateurs sous-performants (notamment les consultations tardives), la sécurisation foncière des formations sanitaires, le renouvellement et la formation des membres des COGES, ainsi que le renforcement des visites de terrain dans les structures sanitaires.

Au cours de la session, l’Association pour le développement intégral de la femme (ADIF) a présenté ses activités aux participants. Elle a notamment exposé son projet « Festival Nimaru, cohésion sociale en nuni », qui se tiendra du 16 au 18 octobre prochain.

La clôture de la session a été marquée par un appel du haut-commissaire à une synergie d’actions accrue entre les services techniques de l’État, les collectivités territoriales et les partenaires privés. M. Sia a exhorté tous les acteurs à « travailler en parfaite symbiose pour transformer ces résolutions en réalisations tangibles sur le terrain », affirmant que la santé reste une priorité absolue du gouvernement dans la province de la Sissili.

