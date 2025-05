BURKINA-GOURMA-DEVELOPPEMENT-PLAN

Gourma : Une rencontre pour valider le plan régional de développement de l’Est

Fada N’Gourma, 03 mai 2025 (AIB)-Le gouverneur de la région de l’Est, Ram Joseph Kafando, a présidé, le mercredi 30 avril 2025 à Fada N’Gourma, l’atelier de restitution du projet de rapport diagnostic du plan régional de développement de l’Est. L’objectif est de procéder à l’examen et à la validation de la version provisoire dudit rapport diagnostic.

Le Plan régional de développement (PRD) est élaboré pour le pilotage et la gestion des régions. Il définit en effet les domaines de compétences de la région, les priorités et les objectifs de développement stratégique, en prenant en compte les orientations nationales et sectorielles.

Pour répondre aux besoins de la population, la région de l’Est a entrepris l’élaboration de son quatrième PRD depuis le 04 mars 2025.

« Ce présent atelier de restitution du projet de rapport diagnostic du PRD, le mercredi 30 avril 2025 à Fada N’Gourma, vise à faire des amendements et observations pertinents, en vue d’améliorer le contenu du document », a déclaré le gouverneur de la région de l’Est, Ram Joseph Kafando.

Selon le Directeur régional (DR) de l’Economie et de la planification de l’Est, Rasmané Sankara, le diagnostic des données collectées au niveau des 05 provinces de la région de l’Est révèle une situation sécuritaire qui a impacté négativement l’activité économique.

Ainsi, a-t-il dit, l’objectif de ce PRD est de voir les actions à réaliser pour renforcer la résilience de ces populations affectées par l’insécurité.

M. Sankara a souligné que le problème d’eau potable est toujours criard dans certaines localités.

« Le réseau routier régional est défectueux et on constate des pistes rurales impraticables en saison pluvieuse », a-t-il ajouté.

Pour le DR, les données collectées signalent que l’activité industrielle n’est pas rose au niveau régional.

Rasmané Sankara, a laissé entendre que ces différents points de manquements seront minutieusement examinés envie de proposer des actions réalisables dans les domaines ci-dessus cités pour le bonheur des populations de la région de l’Est.

Le représentant les associations de défense des droits humains, Emmanuel Y. Ouôba, a soutenu que les services techniques ont pris en compte la situation réelle dans les différents départements.

« Avec les travaux des services techniques et les amendements et apports, nous aboutirons à un diagnostic exhaustif qui nous permettra l’adoption d’un PRD qui répond à la réalité et aux besoins de la population », a précisé M. Ouôba.

