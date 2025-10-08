Burkina-Yaadga-Education-Académie-Rentrée-ULBO

Rentrée 2025-2026 : L’ULBO reçoit le prix « Zéro retard académique »

Ouahigouya, 8 oct. 2025 (AIB)- L’Université Lédea Bernard Ouédraogo (ULBO) a effectué sa rentrée solennelle ce mardi 7 octobre 2025 avec son prix « Zéro retard académique », a constaté l’AIB.

Le président de l’ULBO le Pr Adama Ouéda dans son intervention au cours de la cérémonie solennelle, a rappelé que c’est sous le thème « Engagement citoyen et respect des valeurs et symboles », que la communauté universitaire a décidé d’entamer l’année académique 2025-2026.

Au regard de la pertinence du thème, le patron du temple du savoir a invité professeurs, chercheurs, personnel et étudiants, à une prise de conscience et à s’impliquer dans les problématiques sociales. Pr Adama Ouéda avec un sentiment de fierté, a annoncé que son institution a reçu le prix « Zéro retard académique » en achevant tous ses programmes au 31 juillet 2025.

La représentante des parrains par ailleurs présidente de l’université Ste Edwige Ramata Ilboudo/Diallo a salué la résilience et le travail de la communauté universitaire. Elle a invité les étudiants à être des éclaireurs, des leaders de demain pour la promotion de plusieurs valeurs.

Cette rentrée universitaire qui coïncide avec la deuxième phase des JEPPC, le ministère des droits humains dans le cadre d’un partenariat avec l’ULBO a facilité l’organisation de la rencontre d’échanges et de partages d’expérience avec les Etoiles du Faso. Le Gouverneur de la région de Yaadga Thomas Yampa a, au nom du ministre de la justice, félicité les acteurs universitaires pour la mobilisation afin de faire de cette année académique une réussite.

L’autorité régionale a rappelé dans son propos que le défi actuel pour notre nation est de promouvoir les valeurs citoyennes et patriotiques. « Je vous réitère mes encouragements à poursuivre les efforts avec détermination afin d’inspirer la mémoire collective en faveur d’un Burkina Faso uni et solidaire » a-t-il lancé à l’endroit de la communauté universitaire.

Cette journée qui marque le top de départ des activités académiques a été une occasion pour les étudiants de l’ULBO d’échanger avec les Etoiles du Faso de plusieurs secteurs d’activités. Sawadogo Binta, transformatrice, Mme Ilboudo/ Diallo Ramata de l’Université Ste Edwige, Saré Inoussa président des Etoiles du Faso et de Bayala André chef chocolatier ont partagé leurs expériences, leurs parcours et ont exhorté les étudiants à la discipline et à l’entreprenariat.

Une remise de prix aux meilleurs étudiants des 16 filières de l’ULBO, des lettres de félicitation aux enseignants promus du CAMES a mis fin à la rentrée académique après le cours inaugural livré par le Commissaire de police Paul Nikièma sur le thème central de la rentrée.

Cette rentrée académique était placée sous le patronage du gouverneur de la région de Yaadga Thomas Yampa en présence d’éminentes personnalités.

Agence d’Information du Burkina

pn/as/ata